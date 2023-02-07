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Son Dakika: İskenderun Limanı'ndaki yangın TSK'ya ait helikopter ve uçakların havadan müdahalesi ile söndürüldü

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Son dakika: Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından Hatay'ın İskenderun Limanı'nda konteynerların devrilmesiyle çıkan yangından güzel haber geldi. TSK'ya ait helikopter ve uçakların havadan müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 şehirde ağır yıkıma yol açtı. Hatay depremde en fazla hasar alan iller arasında yer aldı.

Son Dakika: İskenderun Limanı'ndaki yangın TSK'ya ait helikopter ve uçakların havadan müdahalesi ile söndürüldü

İSKENDERUN LİMANI'NDA YANGIN ÇIKTI

Çok sayıda binanın yıkıldığı şehirde İskenderun Limanı'nda da depremin ardından konteynerlar devrildi. Konteynerların devrilmesiyle birlikte limanda yangın çıktı. Dünden bu yana devam eden yangından güzel haber geldi.

Son Dakika: İskenderun Limanı'ndaki yangın TSK'ya ait helikopter ve uçakların havadan müdahalesi ile söndürüldü

YANGIN HAVADAN MÜDAHALE İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait helikopter ve uçakların havadan müdahalesi ile limandaki yangın söndürüldü. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "İskenderun Limanı'nda meydana gelen yangın, Kara Kuvvetlerimize ait helikopterler ve Hava Kuvvetlerimize ait uçağın havadan müdahalesi ile söndürüldü." ifadelerine yer verildi. Açıklamada, söndürme ve soğutma çalışmalarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Son Dakika: İskenderun Limanı'ndaki yangın TSK'ya ait helikopter ve uçakların havadan müdahalesi ile söndürüldü

Son Dakika: İskenderun Limanı'ndaki yangın TSK'ya ait helikopter ve uçakların havadan müdahalesi ile söndürüldü

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

İskenderun Limanı Deprem Güncel Haberler Son Dakika

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