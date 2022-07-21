Son dakika haberleri! Silahlı saldırıda ölen Dr. Karakaya'ya 'şehit' unvanı verildi

KONYA'da uğradığı silahlı saldırı sonucu çalıştığı Şehir Hastanesi'nde klinikte öldürülen kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya, hastanede düzenlenen törenle anıldı. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Ekrem Karakaya'ya şehitlik unvanı verildiğini belirterek, "Şehidimizin ailesi artık yüce devletimize emanet. Ekrem kardeşimize devletimiz 'şehit' unvanı verdi. Bundan sonra eşi ve kıymetli evlatları şehit yakını olarak devletimizin ve milletimizin şemsiyesi altında ömür boyu korunacaklar" dedi.

Şehir Hastanesi'nde görevli Dr. Ekrem Karakaya 7 Temmuz'da, anjiyo ameliyatı olan annesinin ölümünden sorumlu tutan Hacı Mehmet Akçay tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Saldırganda aynı tabancayla başına ateş edip, yaşamına son verdi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Konya Şehir Hastanesi'nde anma töreni düzenlendi. Tören, Dr. Karakaya'nın hayatını konu alan kısa film gösterimiyle başladı. Kuran ve dua okunmasıyla devam eden törende konuşan hastane başhekimi Dr. Oğuzhan Günenc, Karakaya'nın yaklaşık 1 yıl önce Şehir Hastanesi'nde göreve başladığını belirtti. Günenc, "Rahmetli doktorumuza kendi memleketi Kayseri'de göreve başlama seçeneği sunulmuş olmasına rağmen mesleğini daha iyi icra edebileceğini, hastalarına daha faydalı olabileceğini düşündüğü için kendisi hastanemizi tercih etmiştir" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel