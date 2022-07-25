Son dakika haberleri! Çöp evde bulunan çocuğun annesi: Kardeşim oğlumu annemin cenazesinde kaçırdı (7)

'ÇOCUĞUMU BU ŞEKİLDE BULACAĞIMI TAHMİN ETMİYORDUM'

Bursa'da çöp evde bulunan Cem Muhammet A.'nın Antalya'da yaşayan annesi Yasemin A. (48), yaşanan olaylarla ilgili DHA'ya özel açıklamada bulundu. 3 senedir çocuğundan haber alamadığını aktaran Yasemin A., "Sürekli bana gönderilmesini bekledim. 3 yıl içerisinde verdiğim dilekçeler bende duruyor. 3 ayrı şehirden arama tutuklama çıkarttım. 3 yıldır benim çocuğum bulunmadı. Savcıya kadar şikayet ettim 2 yıl önce. Gemlik'ten, Şile'den, Antalya'dan 3 ayrı şehirden arama tutuklama çıktı. Ben çocuğumu bu durumda bulacağımı zaten tahmin bile etmiyordum" dedi.