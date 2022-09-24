Son dakika haberleri! 2 grubun silahlı çatışmasında torununun kınasına gitmek isteyen kadın öldü, 4 yaralı

Son dakika haberi... ADANA'da iki grubun otomobillerde çatıştığı silahlı kavgada, torununun nişan törenine gitmek için hazırlanıp evinin önünde tekerlekli sandalyede oturan Rahime Eker (90), başından vurularak hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

ADANA'da iki grubun otomobillerde çatıştığı silahlı kavgada, torununun nişan törenine gitmek için hazırlanıp evinin önünde tekerlekli sandalyede oturan Rahime Eker (90), başından vurularak hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 23 ACF 274 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil, Selahaddin Eyyubi Mahallesi 3817 sokakta karşılaştı. Otomobillerdeki kişiler birbirlerine tabanca ile ateş etmeye başladı. Sürücüsünün, çatışmadan kurtulmak isteyen 23 ACF 274 plakalı otomobil, 3822 sokağa geldiği sırada bir evin bahçe duvarına çarptı. Diğer otomobildeki saldırganlar ise kaza yapan otomobile ateş tekrar edip kaçtı. Otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken, torununun kına törenine gitmek için hazırlanan ve tekerlekli sandalyede oturan Rahime Eker başından, aynı evde bulunan Side Yıldız (24) ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralı Yıldız, akrabaları tarafından hastaneye götürüldü.

Olayı gördüğünü ileri süren Muzaffer Korkmaz ise "Ben evden tam çıkarken silah seslerini duydum. Kendimi korumaya aldım ve beyaz bir araç, buraya çarpan aracı kovalıyordu. 2 araçtan da birbirlerine silah sıkıyorlardı. 23 ACF 274 plakalı otomobil burada kaza yaptı, diğer araçta kaçtı" ifadelerini kullandı.