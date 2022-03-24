Bakan Kurum, Kartepe Zirvesi'nde konuştu: (2)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplam yatırım bedeli 120 milyar lira olan 350 bin konutun dönüşümüne devam ettiklerini belirterek, 2035 yılına gelindiğinde Türkiye'de deprem riski olan bölgelerde kentsel dönüşüme girmemiş tek bir konutun kalmamasını istediklerini söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite ve kurumların iş birliğinde "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi'nde konuşan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde taşlarını milletle birlikte döşemeye başladıkları yeni bir medeniyet yolculuğu yaptıklarını söyledi.

İnsanı ve doğasını sömüren, savaş ve çatışma üreten anlayışın yerine Anadolu'nun barışı, adaleti ve birlikte yaşama ahlakını aşılayan kadim medeniyetten gelen mesajları ilettiklerini belirten Kurum, şöyle konuştu:

"Şehirciliği bu bakış açısıyla değerlendiriyor; eşit dağıtan, adil, sağlıklı, güvenli, herkes için erişilebilir ve ulaşılabilir yaşam merkezleri inşa ediyoruz. Medeniyetimizi yaşatan çevreye saygılı iklim dostu şehirler diyerek 81 şehrimizde tarihi ve kültürel dokuya sadık kalıyor; vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almaya gayret gösteriyoruz. Çocuklarımız, yaşlılarımız, engellilerimiz için daha güvenli ve daha sağlıklı şehirler kurmak için çalışıyoruz. Ekolojik koridorlarıyla millet bahçeleriyle bisiklet ve yürüyüş yollarıyla mahalle kültürünü ve komşuluk ilişkilerini yaşatan yatay mimarisiyle dünyaya örnek bir şehircik çalışması yürütüyoruz. Sosyal donatı merkezli konut ve akıllı şehir projeleriyle geleceğe güvenle bakan güçlü şehirler yapıyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalarda dünya genelinde yaşanan deprem ve iklim değişikliğine bağlı afetleri, salgın hastalıkları göz önünde bulunduruyoruz. Bu risk ve tehditlerden şehirlerimizin ve şehir hayatının etkilenmemesi için şehirlerimizin altyapısını belediyelerimizle bunlara göre hazırlıyoruz."

"20 yılda 3 milyon konutumuzun dönüşümünü gerçekleştirdik"

Bu anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2012 yılında başlattığı Yerinde, Gönüllü ve Hızlı Kentsel Dönüşüm Seferberliğini "İklim Dostu Yeşil Dönüşüm" sloganıyla sürdürdüklerini aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Dünyada hiçbir ülkede örneği olmayan bir performans ortaya koyduk. Son 20 yılda tam 3 milyon konutun dönüşümünü, milletimizle belediyelerimizle birlikte gerçekleştirdik. 12 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini, hep birlikte teminat altına aldık. Geçtiğimiz yıl 80 bin konutumuzun deprem dönüşümünü gerçekleştirdik. Şu an halihazırda sahada yatırım bedeli 120 milyar lira olan 350 bin konutumuzun dönüşümüne devam ediyoruz. İnşallah hedefimiz; 2035 yılına geldiğimizde Türkiye'de deprem riski olan bölgelerde kentsel dönüşüme girmemiş hiçbir konutumuz kalmasın. Bu anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Kurum, kentsel dönüşümle şehirleri her türlü afete karşı dirençli hale getirdiklerinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Enerji verimli, çevre dostu akıllı binalar yapıyor, tarihi kent meydanlarımızı asıl kimliğine kavuşturuyoruz. 'Tarihe vefa, geçmişe saygı' sloganıyla bugün 45 ilimizde 80 tarihi meydanımızı yeniden ihya ediyoruz, canlandırıyoruz. Ayrıca kent merkezinde kalmış sanayi sitelerini de şehir dışında kurduğumuz yeni alanlara taşıyoruz. Bu kapsamda 11 farklı bölgede 7 bin 450 sıfır atık sanayi dükkanı inşa ediyoruz. Bu sayede bir yandan şehirlerimize nefes aldırıyor diğer yandan eski yapı stokunu kaldırarak yerine dayanıklı, dirençli konutların inşasını yapıyoruz, yaşam ve üretim merkezleri haline gelmesini sağlıyoruz. Tüm bunlar aslında akıllı şehir anlayışıyla akıllı ulaşım ağlarının birbirine entegre edilmesi çerçevesinde yapılan çalışmalar."

"Şehir yaşamına dair her şeyi akıllı uygulamalarla donatıyoruz"

Şehirlerdeki yeşil alan miktarını artırdıklarını dile getiren Kurum, 81 ilde 434 millet bahçesi yaptıklarını, bunlardan 125'inin yapımını tamamladıklarını anlattı.

Kurum, küresel iklim değişikliğine değinerek, "Su israfı çok çok önemli. Su kıtlığı yaşayacağız, önümüzdeki süreçte su savaşlarının çıkacağı öngörüsü var. İklim değişikliğiyle çok büyük bir göç bizi bekliyor, bu manada da şehirlerimizi olası göçlere hazırlamak durumundayız." dedi.

Akıllı şehir projesiyle trafik kontrol sistemlerinden enerji ve atık yönetimine, hava kirliliğinden gürültü kirliliğine, su israfından ulaşım sistemlerine kadar şehir yaşamına dair her şeyi akıllı uygulamalarla donattıklarını anlatan Kurum, "Şehir hayatına adapte edilmiş dikey tarım, sosyal donatı altı tarımsal üretim merkezleri, su hasadı yapan akıllı kaldırımlar, yaya geçitleri ve binalarla şehir hayatını karmaşık olmaktan çıkarıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, bugün tüm insanlığın ortak ihtiyacı olan en temel şeyin iş birliği ve dayanışma olduğuna, farklılıkların bir yana bırakılması ve küreselleşen sorunların çözümüne odaklanılması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Açıkçası sadece odaklanmak değil, buradaki samimiyeti de gözler önüne sererek hareket etmemiz gerekiyor. Ukrayna'daki o çocukların hiçbir suçu, günahı yok ama neticede bu savaştan etkileniyorlar. Dolayısıyla dünyayı bir barış ortamı içerisinde hep birlikte yönetmek durumundayız. Bu anlamda başta salgın, iklim değişikliği ve savaşlara karşı olmak üzere birçok konuda iş birliği yapmak zorundayız. Paris Anlaşması'na taraf olmamızla birlikte aslında ortak tavır içerisinde adım atılması gerektiğini tüm dünyaya aslında net bir şekilde ilettik."

Bir çağrıda bulunmak istediğini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Adımlarımızı tüm insanlığın huzuru ve barışı adına atalım. Gelin farklılıklarda değil, ortak paydada buluşalım. Gelin insanlığın ve gelecek nesillerimizin selameti, ortak evimiz dünyamızın geleceği için hep birlikte çalışalım. Buradan bir müjde de vermek istiyorum; inşallah bu yıl içinde Kocaeli Körfez'de dip çamuru temizliğine Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle Bakanlığımız ortak bir çalışma yürüterek başlayacak. İnşallah bunların detaylarını önümüzdeki süreçte paylaşacağız. Bu çerçevede bütün canlıların yeniden yaşama kavuşacağı, Körfezimiz etrafında huzurlu bir şekilde gezeceğimiz, vakit geçireceğimiz bir peyzaj doğal koruma projesi gerçekleştireceğiz."

(Bitti)