Son dakika haberi... Hamile eşini kayalıklardan iterek öldürmekten yargılanan koca yeniden yargılanacak

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 4 yıl önce kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (33), 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hakan Aysal (41), yeniden yargılanacak. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, Aysal'ın yargılama sürecinde hastanede gözetim altında tutularak cezai ehliyetinin olup olmadığı belirlenmesi gerekirken, sadece doktor muayenesiyle akıl sağlığının yerinde olduğuna karar verildiği, bu nedenle de raporun yetersiz olduğuna karar verdi.

Hamile Semra Aysal, 19 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal ile gezmeye gittiği Fethiye Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklarda, yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye UMKE, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde Semra Aysal'ın öldüğü belirlendi. Otopsinin ardından Aysal'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Soruşturma kapsamında Hakan Aysal, eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla 2020 Kasım ayında gözaltına alınıp, tutuklandı. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 15 Şubat tarihinde görülen davanın karar duruşmasında, mahkeme heyeti oy çokluğu ile Aysal'ı ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırdı.

'YENİDEN HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK'Hakan Aysal, hastalığı olup olmadığının İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulu'ndan alınacak raporla belirlenmesi gerektiğini belirterek karara itiraz edip dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, sanık Aysal'ın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilerek Gözlem İhtisas Dairesi'nde gözlemlenmesinden sonra cezai ehliyeti olup olmadığı konusunda İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurulu'ndan rapor aldırılması, ardından Gözlem İhtisas Dairesi'nin raporu ile 4'üncü İhtisas Kurulu'nun raporları arasında çelişki olduğu takdirde, akıl hastası olup olmadığının İstanbul Adli Tıp Kurumu 1. Üst Kurulundan alınacak raporla belirlenmesi gerekirken bunun yapılmadığı belirlendi. Bu gerekçeyle bozulan karar Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Hakan Aysal, ileriki günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak.