2 kişiyi öldürüp 2 polisi de vuran saldırganın aynı gece ayrı bir cinayeti ve yengesini öldürme sebebi ortaya çıktı

Başakşehir'de 2 kişiyi öldürdükten sonra Fatih'te de kimlik kontrolü yapan 2 polisi vuran Güven Güler, viyadüğün altında saklanırken operasyonla yakalanmıştı. İlk sorgusunda suçlamaları reddeden ve "Ben yapmadım" diyen şahsın aynı gece bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı. Bununla birlikte şahsın yengesini neden öldürdüğü de ortaya çıktı. Cinayet sonrası saldırganın amcasının evine giderek saklanmaya çalıştığı ancak tepki görünce bu kez yengesi Güllü Güler'i öldürdüğü tespit edildi.

Başakşehir'de bir evden silah sesleri yükseldiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri evde Ergül Maden (28)'in cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Bu sırada yakın bir sokaktan da silah sesleri yükseldi. Buraya geçen polis, G.G. adlı kişinin yengesi Güllü Güler (61) 'i öldürdüğü Sevim Güler ve Adem Tepe'yi ise yaraladığı belirlendi. G.G.'nin motosikletle kaçtığı tespit edildi.

KİMLİK KONTROLÜ YAPAN 2 POLİSİ DE VURDU

Polisin aradığı G.G. Fatih Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak'ta ortaya çıktı. G.G. ve yanındaki kişi, kimlik soran polislere ateş açtı. Saldırıda iki polis yaralandı. Yaralı polisler hastaneye kaldırılırken 2 saldırgan yaya olarak kaçtı.

VİYADÜK ALTINDA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Fatih'te polislere silahlı saldırı olayını gerçekleştirdikten sonra başka bir taksiyle tekrar Başakşehir bölgesine geldiği belirlenen şüpheli, güzergahlardaki tüm güvenlik kameraları incelenerek takip edildi. Polis şüphelinin çalılardan oluşan bir bölgede saklanmış olma ihtimali üzerine dronlarla arama yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu Şahintepesi ile Güvercintepe arasında bulunan viyadüğün altında saklanan şüphelinin yakalandığı öğrenildi. Şüphelinin üzerinden bir tabanca ile 74 mermi bulundu.

İLK SORGUSUNDA "BEN YAPMADIM" DEDİ

Yakalandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilip Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüpheli Güven Güler, yapılan ilk sorgusunda yaptıklarının hepsini inkar ettiği öğrenildi. Cinayet ve yaralama olaylarını kendisinin yapmadığını iddia eden şüphelinin, polislere ateş ettiği iddialarını da kabul etmediği belirtildi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen şüphelinin Cinayetleri neden işledin sorununa "Ben kimseyi öldürmedim. Kimseyi yaralamadım" cevabını verdiği bildirildi.

GECE BİR KİŞİYİ DAHA ÖLDÜRMÜŞ

Başakşehir'de 2 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaralayan ardından Fatih'te iki polisi vuran, saklandığı viyadük altında yakalanan Güven Güler'in bir cinayeti daha ortaya çıktı. Şüphelinin 19 Eylül 2022 tarihinde saat 03.00 sıralarında arkadaşı Ergül Maden'i öldürdükten sonra, yanına 17 yaşındaki A.A.'yı alarak bu kez Küçükçekmece'de bulunan Celal M. adlı arkadaşına gittiği tespit edildi. Şüphelinin aralarında çıkan tartışma sonucu Celal M.'yi de tabancayla vurarak öldürdüğü belirlendi.

SAKLANMA İSTEĞİ KABUL EDİLMEYİNCE KURŞUN YAĞDIRMIŞ

Polis soruşturmasında şüphelinin daha sonra amcasının evine giderek saklanmaya çalıştığı ancak tepki görünce bu kez yengesi Güllü Güler'i öldürdüğü, ardından aynı binada oturan eniştesi Adem Tepe ve eşi Sevim Tepe'yi vurarak yaraladığı belirlendi. Şüphelilerin sorgusuna Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğinde devam ediliyor.