Son dakika haberleri! ESENLER'DE ASİYE'Yİ ÖLDÜREN SALDIRGANIN İLK İFADESİ - Haberler

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Son dakika haberleri! ESENLER'DE ASİYE'Yİ ÖLDÜREN SALDIRGANIN İLK İFADESİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... ESENLER'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ümit K., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

İSTANBUL (DHA) - ESENLER'de 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ümit K., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelinin kendisini yakalayan polislere kıskançlık yüzünden cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada Arnavutköy'de bir arkadaşının evine gittiği tespit edilen şüpheli yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinden olayda kullanıldığı düşünülen bir tabanca ele geçirildi. Daha önceden hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama suçlarından 16 kez polise geliş kaydı bulunan şüpheli Ümit K., sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Cinayet Büro Amirliğine çıkarılan şüphelinin olayla ilgili sorgulanmaya başlandığı öğrenildi.

Öte yandan şüpheli Ümit K.'nın kendisini yakalayan polislere olayı kıskançlık yüzünden gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin "Onu çok kıskanıyordum. Beni aldattığını düşünüyordum. Olay sırasında karşılaşınca bu durumu ona sordum. Kabul etmedi. Aramızda başlayan tartışma sonucu bir anda kendimi kaybettim. Daha sonra oradan kaçtım" dediği belirtildi.

Şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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