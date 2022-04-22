Son dakika haberi! Bir evladı ölen, diğeri yaşam savaşı veren anne: Ne olur çocuğumu kurtarın

GAZİEMİR, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda yedikleri yemek sonrası annesi ve kardeşiyle birlikte rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ece Melisa Mercankaya'nın (6) ön otopsisinden sonuç çıkmadı. Rapora göre ölüm sebebi 'belirsiz' olarak kayda geçti, detaylı otopsi sonucunun beklendiği bildirildi. Anne Hasret Mercankaya, "Diğer çocuğum yoğun bakımda. 'Kalbi durabilir' diyorlar. Hala ortada bir teşhis yok. Kanını aldılar tahlil için. 5 gün bekleyeceksiniz diyorlar. Sağlık Bakanım lütfen yardım edin. Ne olur bu çocuğumu kurtarın. Bu da ölmesin. Dayanamam" dedi.

Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan Mercankaya (37) ve Hasret Mercankaya (33) çifti, 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir restoranda çocukları Ece Melisa ve Ege ile yemek yedi. Yemeğin ardından Mercankaya ailesi, Didim'e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ve 2 çocuğu rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden Hasret Mercankaya ve 2 çocuğuna iddiaya göre, bir teşhis konulamadı.

Cihan Mercankaya ise, "Oğlum pazar gününden beri yoğun bakımda, hayat mücadelesi veriyor. Çok üzgünüm. Didim'de keşke daha önce müdahale edilseydi. Kaç gündür yoğun bakımda hala teşhis yok. Ön otopsi raporunda ölümü hala belirsiz. Detaylı otopsi ise 2 ila 4 ay arasında sürebiliyormuş" ifadelerini kullandı.