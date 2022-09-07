Son dakika haberi... ADNAN OKTAR DAVASINDA İKİNCİ GÜNDE SAVUNMALAR ALINMAYA DEVAM EDİLDİ

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan ilk duruşmaya Adnan Oktar'ında aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar getirildi. Salonda bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da hazır bulundu. Duruşmayı çok sayıda izleyicide takip etti.

"AİLELERİ PARÇALAMAYA ÇALIŞTILAR"

Tutuksuz sanık Fatma Ceyda Ertüzün İstinaf mahkemesinin verdiği kararın doğru olduğunu belirterek, "İstinaf kumpası çökertmiştir. Yerle bir etmiştir. BAM 1'inci Ceza Dairesini tebrik ediyorum. Yaklaşık 750 noktadan ceza kararını bozmuştur. Aileleri parçalamaya çalıştılar. Ailem bu davada ki kumpası fark etti. 60 yaşındayım, 2 evlat 2 torun sahibiyim. Milletvekili eşiyim, babam profesördü. Aile yaşamım, eğitim nedeniyle Adnan Bey ve arkadaşlarımı takdir edebilecek donanımdayım. Adnan Bey şimdiye kadar tanıdığım en ahlaklı insandır. Yanından ayrılmayı düşünmüyorum. Bize, 'dağılın' diyorlar. Biz Allah'ın emri olduğu ve suç işlemediğimiz için dağılmayacağız." dedi.

"HUKUKA OLAN İNANCIM YENİDEN YEŞERDİ"

Davada tutuksuz olarak yargılanan sanıklar arasında yer alan avukatlar ise soruşturma izni alınmadan haklarında dava açıldığını öne sürerek davanın kendi yönlerinden durdurulmasını istedi.

ADNAN OKTAR AVUKATLARIYLA GÖRÜŞTÜ

"MALİ SUÇ OLARAK DOSYA İÇERİSİNDE 110 AYRI MASAK RAPORU VARDIR"

Sanık Mert Sucu hakkında "nitelikli öldürmeye teşebbüs" suçuna ilişkin katılan polis memurları dinlendi. Polis memurları C.O.A. ve A.K.'ya görüntü izlettirilen duruşmada, kurşun isabet eden çelik yeleklerin kendilerine ait olup olmadığı soruldu. Polis memurları, görüntülerde görülen kurşun isabet etmiş çelek yelekli polislerin kendileri olduğunu söyledi.

"DİREKT KAPIYI HEDEF ALIRCASINA ART ARDA ATEŞ ETTİ"

"KORKU REFLEKSİYLE 5-6 EL ATEŞ ETTİM"

"BİR ŞARJÖR, SERİ BİR ŞEKİLDE ATEŞ EDİLDİ"

DURUŞMA YARIN DEVAM EDİLECEK