Son dakika haber | HOROZ, KÖPEKLERİN ÖLDÜRDÜĞÜ TAVUĞUN 9 CİVCİVİNİN YANINDAN AYRILMIYOR - Haberler

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Son dakika haber | HOROZ, KÖPEKLERİN ÖLDÜRDÜĞÜ TAVUĞUN 9 CİVCİVİNİN YANINDAN AYRILMIYOR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bir son dakika haberine göre BURSA'daki bir çiftlikte köpekler tarafından öldürülen tavuğun civcivleriyle horoz ilgileniyor.

BURSA'daki bir çiftlikte köpekler tarafından öldürülen tavuğun civcivleriyle horoz ilgileniyor. 'Hozor' ismi verilen horoz, 9 civcivi bir an olsun yalnız bırakmıyor.

İnegöl ilçesinde mobilya firması sahibi olan İsmail Şentürk'ün çiftliğinde bulunan tavuklardan biri 10 gün önce bir sokak köpeği tarafından öldürüldü. Annesiz kalan 9 civcive çiftlikteki 'Hozor' ismi verilen horoz bakıyor. Hozor'un geceleri 9 civcivi kanatlarının altına alarak soğuktan koruduğu ve onları beslediğini söyleyen Şentürk, 'Çiftliğimizde çeşitli hayvanlarımız var. Zaman zaman hayvanlarımızda ilginç durumlar görüyoruz. 10 gün önce kuluçkadan çıkan 9 civcivimizin annesini sokak köpeği parçalayarak öldürdü. Annesiz kalan civcivler başıboş kalınca, Hozor ismini verdiğimiz süs horozumuz onları sahiplendi. Şu an onlara anne şefkati veriyor. Geceleri civcivleri kanatlarının altına alarak soğuktan koruyor, gagasıyla civcivleri besliyor. Bu içgüdüsel bir durum. Kendini tamamen onlara adadı. Zamanını civcivlerle geçiriyor 'dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnegöl Güncel Haberler Son Dakika

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