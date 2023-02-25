Son Dakika! Depremde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmada Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak hakkında gözaltı kararı verildi. Polislerce gözaltına alınan Kavak'ın adliyedeki işlemleri sürüyor.

Ökkeş Kavak

NURDAĞI YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen bölgeler arasında yer alan Gaziantep'in Nurdağı ilçesiyle ilgili deprem sonrası yeni bir karar alınmıştı. Nurdağı'na görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin, ilçenin yeniden inşa edileceğini belirterek, "Yaşadığımız afet çok büyük afet. Nurdağı ilçesinin kararını aldık bakanımızla. Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la. İlçeyi kaldırıyoruz, komple yıkıyoruz tamamını, yüzde yüzünü. Bir apartmandan 150 ceset çıkan binamız var. Yeniden inşa olacak" demişti.

1280 GEÇİCİ KONUTTA SONA GELİNDİ

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde inşa edilen 1280 geçici yaşam alanında son aşamaya gelindiğini bildirdi. Bakan Murat Kurum, Nurdağı ilçesinde yığma tuğla ile inşa edilen 1280 geçici konutla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kurum, "Kalıcı konutlarımızı tamamlayana kadar vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Konteynerlerden sonra prefabrik ve tuğla evlerimiz de hazır." ifadelerini kullandı.