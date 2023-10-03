Son Dakika: Gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı

Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmeler sonrası, Halk TV'deki programı yayından kaldırılan ve hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Ayşenur Arslan gözaltına alındı.

SÖZLERİ BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Ayşenur Arslan'ın Ankara'da İçişleri Bakanlığı'na yönelik bombalı saldırı girişimine ilişkin "Kendini patlattığı söylenen o kişi, terörist, belki de üzerindeki ya da arabada patlayıcının uzaktan kumandalı olduğunu bilmiyordu. Çünkü; o kadar manasız ki... Gelip hiç bir şey yapamadan, hiçbir şey yapamadan... Hiçbir şey yapamadan ölünmez. Bana sorarsanız aykırı. Durup dururken kendini patlatmış. Hadi geçin onu, hem çok film izliyorum hem de Türkiye'de yaşıyorum netice itibariyle. Aklıma takılan sorulardan biri, iddia da edemem elbette bir fantezi olarak görüp geçin. Ama bir arabanın şoförü öldürülerek, neden Ankara'da bir araba o kadar kolaydır ki; düz kontak çalıştıracaksınız, bombayı şey yapıp gideceksiniz. Ankara'da bunu yapmak varken, gecenin bir vakti diyelim ki neden Kayseri'de birini öldürerek 'Ben geliyorum hey, bak ben yola çıktım bombalarımla. Bombalar sırtımızda, tabanca belimizde mi? Nedir yani..." ifadelerini kullandı.

RTÜK DEVREYE GİRDİ

Ayşenur Arslan'ın o sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Ankara'da meydana gelen terör saldırısı hakkında bir programda söylenen sözlerden dolayı Halk TV ve Ayşenur Arslan hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da gazeteci Ayşenur Arslan hakkında "terör örgütü propagandası yapma" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından resen soruşturma başlattı.

KANAL, PROGRAMI YAYINDAN KALDIRDI

Halk TV'den yapılan açıklamada ise programın yayından kaldırıldığı belirtilerdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Ülkemize demokrasinin yerleşmesi için çok sesliliğe büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar birçok bedel ödeyerek, her türlü cezaya ve baskıya rağmen farklı sesleri ve muhalif duruşları ekranımızda yansıtmaktan geri adım atmadık, atmayacağız da. Halk TV ülkemizde demokrasinin gelişmesi için vazgeçilmez bir nefes borusudur. Bu konuda tek kırmızı çizgimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğüdür. Halk TV, güvenlik güçlerimizin bu kapsamda yürüttüğü terörle mücadelenin kayıtsız şartsız yanındadır. Dün yayınlanan Medya Mahallesi programında canlı yayında edilen talihsiz sözler, aynı programda terör lanetlenmiş olsa da, Halk TV'nin en başta bahsettiğimiz duruş ve bakışının sınırlarını aşmaktadır. Bu sebeple programın sonlandırılması kararını aldığımızı, kamuoyuna üzüntülerimizle duyururuz."