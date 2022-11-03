Son Dakika! Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın seçim konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi

Son dakika! Seçim çalışmalarına devam eden ski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın konvoyuna yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıya korumalar tarafından karşılık verilirken, Han bacağından yaralandı. Yapılan resmi açıklamada, saldırının bir suikast girişimi olduğu belirtildi.

28 Ekim'de Lahor'dan beraberindeki destekçileriyle başkente doğru yola çıkan Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri Han, Ghakar Mandi şehrine ulaştı. PTI lideri Han, burada yaptığı açıklamada, "Kimse bizim hareketimizin İslamabad'da sona ereceğini düşünmesin. Bu hareket seçimler yapılana kadar 10 ay sürecek." dedi. PTI Genel Sekreteri Asad Umar da 11 Kasım'da İslamabad'a ulaşacaklarını belirtti.

YÜRÜYÜŞ SIRASINDA SALDIRI DÜZENLENDİ

Ancak PTI'nın seçim yürüyüşü sırasında hesaba katılmayan bir olay yaşandı. Han'ın seçim konvoyunun ilerlediği sırada bir grup tarafından konvoya silahlı saldırı düzenlendi. Han'ın korumaları tarafından karşı ateş açılsa da eski başbakan yara almaktan kurtulamadı. Bacağından yaralanan Han, hemen hastaneye kaldırıldı.