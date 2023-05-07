Son Dakika: Saldırıya uğrayan İmamoğlu, Bakan Soylu'ya sert sözlerle yüklendi

Son dakika: Erzurum'da taşlı saldırıya uğrayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda binlerce İstanbullu'ya seslenen İmamoğlu, kendisini, provokatör olmakla suçlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki göstererek, "Utanmaz adam, iftiracı, yalancı. Bu adam gözü dönmüş şekilde, gözü fırfır dönerek konuşuyor. Ahlakını yitirmiş bir adam." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da seçim otobüsü üzerinde konuşma yaptığı esnada kalabalık bir grubun taşlı saldırısına uğradı. İmamoğlu konuşmasını yarıda kesip alandan ayrılırken, otobüsün camları kırıldı.

BİNLERCE İSTANBULLU HAVALİMANINA AKIN ETTİ

Olayın ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nu karşılamak için İstanbulluları Sabiha Gökçen Havalimanı'na davet etti. Kaftancıoğlu'nun çağrısına uyan binlerce İstanbullu Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti.

İMAMOĞLU İSTANBUL'A GELDİ

İmamoğlu yaşananların ardından İstanbul'a geldi. Ekrem İmamoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kendisini karşılayan vatandaşlara sesleniyor.

İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

" Sevgili İstanbullular. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ekrem'e değil milletimin her bir ferdine helal olsun. Sevgili hemşehrilerim, güzel insanlar. Biraz dertleşelim.

"UTANMAZ ADAM, İFTİRACI, YALANCI"

Önemli bir an yaşıyoruz. Tarihi bir sürecin içindeyiz. Erzurumlulara kırıcı davranmayın, onlar masum. Bugün o meydanda kim olduğu belli olmayan o 100-200 kişi asla masum değil. İçişleri Bakanı bir televizyon kanalına çıkarak Erzurumlulara nasıl provokatör dediğimi anlatacakmış. Utanmaz adam, iftiracı, yalancı. Bu adam gözü dönmüş şekilde, gözü fırfır dönerek konuşuyor. Ahlakını yitirmiş bir adam. Üç. defa kendim televizyonlara söyledim. Allah biliyor. O şehirde benim akrabalarım, ticaret yapan insanlarım var. Defalarca gittim. Erzurumlu boşuna dadaş adını almamıştır. Erzurumlu yiğittir.

"BU İŞİN ERZURUMLULARLA İLGİSİ YOK"

Bu akşamki yaşlanan süreci birazdan burada aydınlatacağım. Bu işin Erzurumlularla uzaktan yakından ilgisi yok. Erzurumlu bu bir avuç ne olduğu belli olmayan insana pabuç bırakacak bir şehir değildir, haddini bildirecektir, hiç kuşkum yok.

"EMNİYET MÜDÜRÜ NASIL BİR TALİMAT ALDI"

Emniyet Müdürü nasıl bir talimat aldı, nasıl bir talimat verdi ki o polis yerinden kımıldayamadı? Defalarca seyrediyorsunuz, ellerinde binlerce Türk bayrağı olan vatandaşa taş yağıyor dememe rağmen ne oldu da kılınızı kıpırdatmadınız?

Ayrıntılar geliyor...