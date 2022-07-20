Son Dakika: Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Düzce'de 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 22.49'da ve 16 km derinlikte gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

OLUMSUZ BİR İHBARDA BULUNULMADI

AFAD'tan yapılan açıklamada "Düzce'de saat 22.49'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." ifadeleri kullandı. Bir sonraki açıklamada ise "Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.