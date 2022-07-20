Son Dakika: Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haberler

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Son Dakika: Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Haberler.com - Mesut Şahin - Güncel
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Son Dakika: Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: Düzce'de saat 22.49'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedildi. AFAD'tan yapılan açıklamada, "Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Düzce'de 4.2 şiddetinde deprem meydana geldi. Saat 22.49'da ve 16 km derinlikte gerçekleşen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.

Son Dakika: Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

OLUMSUZ BİR İHBARDA BULUNULMADI

AFAD'tan yapılan açıklamada "Düzce'de saat 22.49'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi." ifadeleri kullandı. Bir sonraki açıklamada ise "Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" denildi.

Son Dakika: Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Deprem Düzce Güncel Haberler Son Dakika

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