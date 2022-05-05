Son dakika... Dünür ailelerin kavgasında gözaltı sayısı 5'e yükseldi

KONYA (DHA) - KONYA'nın Karatay ilçesinde iki dünür aile arasında yaşanan 9 kişinin yaralandığı taşlı, sopalı kavgada gözaltı sayısı 5'e çıktı.

Olay, Ramazan Bayramı'nın 2'nci günü, Karatay ilçesi, Şemsitebrizi Mahallesi, Heper Sokak'ta meydana geldi. Dünür olduğu belirtilen Kıvrak ile Dağ aileleri arasında iddiaya göre aldatma ve boşanma meselesi nedeniyle kavga çıktı. Birbirine taş fırlatıp, sopa ile saldıran aileler, polisin müdahalesi ile ayrıldı. Daha sonra aileler yine taşlı-sopalı kavgaya tutuştu, bu kez mahalleli de araya girdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu sırada evlerin birinden tüfekle ateş açıldı, çıkan saçmalar Kadriye D. adlı çocuk ile yoldan geçen Halime İ.'e isabet etti. 2 yaralı, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.