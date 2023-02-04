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Son Dakika: Diyarbakır'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4'ü ağır 35 yaralı var

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Son dakika: Diyarbakır'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 4'ü ağır 35 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Diyarbakır - Şanlıurfa kara yolunun 36'ıncı kilometresinde, M.F.I. yönetimindeki 41 EF 995 plakalı yolcu otobüsü, kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampolden düştü. Olay yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son Dakika: Diyarbakır'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4'ü ağır 35 yaralı var

OTOBÜSTE SIKIŞAN YOLCULARI EKİPLER ÇIKARDI

Kazada 4'ü ağır 35 kişi yaralandı. Otobüs içerisinde sıkışan bazı yolcuları bulundukları yerden ekipler çıkardı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İşte olay yerinden ilk fotoğraflar:

Son Dakika: Diyarbakır'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4'ü ağır 30 yaralı var

Son Dakika: Diyarbakır'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4'ü ağır 30 yaralı var

Son Dakika: Diyarbakır'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4'ü ağır 30 yaralı var

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

Diyarbakır Güncel Haberler Son Dakika

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