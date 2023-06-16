Son Dakika: Diyarbakır'da 9 kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

Son dakika: Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde dün 9 kişinin hayatını kaybettiği arazi kavgasıyla soruşturma sürüyor. Cinayetlerle ilgili 5 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Taş ve Alyamaç aileleri arasında 200 dönümlük arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 9 kişi yaşamını yitirdi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Taş ailesinden Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş ve Mehmet Can Taş, Alyamaç ailesinden de Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatını kaybetti. Alyamaç ailesinden M.A. ve A.A.'nın hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Cenazelerin bugün defnedilmesi beklenirken arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

ARALARINDA HUSUMET VARMIŞ

Öte yandan, iki aile arasında daha önce taciz ateşine varan tartışmalar yaşandığı ileri sürüldü. Bir süre önce de Kırsal Serçeler Mahallesi'nde çekilen görüntülerde, kimin tarafından ateşlendiği bilinmeyen ve uzun süren silah sesleri cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Ayrıntılar geliyor...