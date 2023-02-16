Son Dakika: 17 yaşındaki Aleyna, depremin 11. gününde enkazdan sağ çıkarıldı

Son dakika: Kahramanmaraş'ta depremin 11. gününde süren arama kurtarma çalışmalarında 17 yaşındaki Aleyna Ölmez, 248'inci saatte enkazdan sağ çıkarıldı. Madencilerin 'Domuz damı' yöntemiyle ulaştıkları genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yakınları ve kurtarma çalışmasına katılan ekipler ise büyük sevinç yaşadı.

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları 11. gününde de devam ediyor.

ÜMİTLERİN TÜKENDİĞİ ANDA BİR SES DUYULDU

Ümitlerin tükendiği anda, ekipler iş makinesi ile çalışma yaptıkları esnada maden işçileri, AFAD ve Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi ekipleri Atabey Apartmanı'nda bir ses duydular.

17 YAŞINDAKİ ALEYNA SAĞ ÇIKARILDI

JAK ekiplerinin de katıldığı arama çalışması sonrası 17 yaşındaki Aleyna Ölmez'e sağ olarak ulaşıldı. Madencilerin 'Domuz damı' yöntemiyle ulaştıkları Aleyna Ölmez, UMKE ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edildi.

YAKINLARI BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI

Yakınları ve kurtarma çalışmasına katılan ekipler büyük sevinç yaşarken, binadan yeni güzel haber verebilmek için ekipler çalışmalarına devam ettiler.

GENÇ KIZIN DURUMU İYİ

Kurtarma ekibindekiler Aleyna Ölmez'in yakınlarına verdikleri bilgide, genç kız ile konuştuklarını, durumunun iyi olduğunu kaydettiler.