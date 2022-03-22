Son Dakika: Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 şiddetinde deprem meydana geldi - Haberler

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Son Dakika: Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 şiddetinde deprem meydana geldi

Haberler.com - Servet Uzun - Güncel
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Son dakika: Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sabah saatlerinde gerçekleşen 3,8 şiddetindeki depremin ardından 4,3 şiddetinde yeni bir sarsıntı daha meydana geldi.

Sabah saatlerinde Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gerçekleşen 3,8 şiddetindeki sarsıntının ardından, saat 17.10'da aynı ilçede 4,3 şiddetinde yeni bir deprem daha gerçekleşti.

Son Dakika: Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 şiddetinde deprem meydana geldi

YERİN 7 KM ALTINDA MEYDANA GELDİ

AFAD'tan yapılan açıklamada "Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 17.10'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" denildi. Depremin derinliği ise 7 km olarak saptandı.

Son Dakika: Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 şiddetinde deprem meydana geldi

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.2 OLARAK ÖLÇTÜ

Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 4.2 olarak duyurdu. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 7.4 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Son Dakika: Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 şiddetinde deprem meydana geldi

Son Dakika: Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 şiddetinde deprem meydana geldi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Servet Uzun
Servet Uzun
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Mustafakemalpaşa, Deprem, Bursa, Güncel, Haberler

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