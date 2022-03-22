Son Dakika: Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 şiddetinde deprem meydana geldi

Sabah saatlerinde Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gerçekleşen 3,8 şiddetindeki sarsıntının ardından, saat 17.10'da aynı ilçede 4,3 şiddetinde yeni bir deprem daha gerçekleşti.

YERİN 7 KM ALTINDA MEYDANA GELDİ

AFAD'tan yapılan açıklamada "Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 17.10'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" denildi. Depremin derinliği ise 7 km olarak saptandı.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN ŞİDDETİNİ 4.2 OLARAK ÖLÇTÜ

Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin şiddetini 4.2 olarak duyurdu. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 7.4 kilometre derinliğinde meydana geldi.