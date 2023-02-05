Son Dakika: Bursa'da zincirleme kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

Son dakika: Bursa'da aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan otoyolda, dört otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu Selçukgazi Tüneli yakınlarında meydana gelen kazada, Bursa'dan İstanbul istikametine giden 4 otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile birbirine çarptı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.