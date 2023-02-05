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Son Dakika: Bursa'da zincirleme kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

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Son Dakika: Bursa'da zincirleme kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

Son dakika: Bursa'da aşırı yağış nedeniyle kayganlaşan otoyolda, dört otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu Selçukgazi Tüneli yakınlarında meydana gelen kazada, Bursa'dan İstanbul istikametine giden 4 otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücülerinin direksiyon kontrolünü kaybetmesi ile birbirine çarptı.

Son Dakika: Bursa'da zincirleme kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Son Dakika: Bursa'da zincirleme kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

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