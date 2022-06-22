Beyoğlu'nda ev sahibinin öldürdüğü kiracının eşi: Bilinçli şekilde ateş ettiler

BEYOĞLU'nda Serdar Yılmaz'ın öldürülmesi, kızı Nazar Yılmaz'ın yaralanmasıyla ilgili davanın ilk duruşması görüldü. Serdar Yılmaz'ın eşi Seda Yılmaz, "Sanıkları 7 yıldır tanırız, kiracılarıyız, aramızda husumet vardı. Eşime, bilinçli şekilde, silahla ateş ettiler" dedi.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Bekir Aras ve Hasan Aras getirilirken, şehir dışındaki tutuksuz sanık Oğuzhan Karcıoğlu SEGBİS ile bağlandı. Öldürülen Serdar Yılmaz'ın eşi Seda Yılmaz ve olayda yaralanan kızı Nazar Yılmaz ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

"KAÇARKEN NEFSİ MÜDAFAA YAPTIM, NEDEN KAÇIYORUM DİYE SORDUM"

"ABİM YERE DOĞRU BİRKAÇ KEZ ATEŞ ETTİ"

"EŞİME BİLİNÇLİ ŞEKİLDE SİLAHLA ATEŞ ETTİLER"

"ARTIK BİZİM BABAMIZ YOK"

PLANLI ŞEKİLDE HAREKET ETMİŞLER

"BENDE VURULDUĞUMDAN DOLAYI BASKETBOL HAYATIM BİTTİ"

"KIZINA DA HEDEF GÖZETMEKSİZİN ATEŞ EDİYORLAR"

Şikayetçi avukatı Halil İbrahim Serbest, "Sanıklar aşağıda dernek adı altında meyhane işletiyorlar. Üst katta oturan müvekkillerimizi, evden çıkarıp oraya da kumarhane yapmak istiyorlar. Gidecek yerleri olmadığı için, evde kalmaya devam ediyorlar. Olay günü de plan yapıldığını düşünüyoruz. Cama alkol şişesi atıyorlar, aşağıya insinler diye. Aşağıya inince ateş edip ve öldürüyorlar. Kızı geliyor arkasından, ona da hedef gözetmeksizin ateş ediyorlar. Bir kurşun kızın baldırına isabet ediyor, kemiği kırılıyor. Spor hayatı bitiyor kızın. Belki iyi bir sporcu olabilirdi" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel