Son dakika! Bakan Kurum canlı yayında anlattı! İşte Düzce'deki 5.9'luk depremde yıkım olmamasının nedeni

Son dakika: Düzce'de meydana gelen 5.9'luk depremde, sarsıntının şiddetinin büyük olmasına rağmen çok büyük bir hasar yaşanmadı. Kent genelinde yıkılan bina olmazken, sadece 5 binada ağır hasar oluştu. Depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Hasarın az olmasının nedeni buradaki binaların yüzde 75'inin deprem sonrası yapılmış olması" dedi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 04.09 sıralarında 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Bursa gibi çok sayıda şehirde hissedildi. Büyük korku yaşayan vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Depremin şiddetinin büyük olmasına rağmen kent genelinde yıkılan bir bina olmadı.

5 BİNADA AĞIR HASAR VAR

Yıkılan binanın olmadığı Düzce'de sadece 5 binada ağır hasar meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, özellikle Gölyaka'daki binalarda hasar tespit çalışmasının yapılacağını belirtti. Yaralı sayısına ilişkin açıklama yapan AFAD, "Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgide an itibariyle Düzce'de 37 kişi, İstanbul'da 2 kişi, Zonguldak'ta 10 kişi, Sakarya'da 26 kişi, Bolu'da 1 kişi ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere toplam 80 yaralı olduğu bildirilmiş olup halen 23 kişinin tedavileri hastanelerde devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"HASAR TESPİTİNİ 2-3 GÜN İÇİNDE TAMAMLAYACAĞIZ"

Deprem bölgesinde açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "4 vatandaşımızın hastanede tedavileri devam ediyor. 138 artçı deprem meydana geldi. Hasar tespitini 2-3 gün içinde tamamlayacağız. 321 binamızda hasar tespit yaptık. Gölyaka'da 5 bina, 8 bağımsız bölüm ağır hasarlı görünüyor. Kısmi az hasarlı kamu binaları var, tadilat yapılacak. Onun dışında çocuklarımızın güvenliği için okullarla ilgili süreci valiliğimiz duyuracak" dedi.

"BUGÜN AKŞAM SAATLERİNDE ELEKTRİK TAMAMN VERİLECEK"

Kurum, "Bugün akşam saatlerinde de elektrik tamamen verilecek. Ayrıca incelemelerimizde bina stokunun yüzde 75'inin yönetmeliğe uygun olduğunu belirledik. Vatandaşlarımızdan isteğimiz de binaların hasarlı olup olmadığının tespitinin yapılmasını müteakip evlerine girmeleridir. Neticede artçı depremler hala devam ediyor" diye konuştu.