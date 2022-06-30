Son Dakika: Ankara Keçiören'de selde bir kişi hayatını kaybetti, kayıp bir kişi ise aranıyor

Ani bastıran yağış nedeniyle birçok noktada su taşkınları oldu, trafikteki araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Akşama doğru başlayan sağanak, cadde ve sokaklarda etkili oldu, dükkanları su bastı, trafikte aksamalar meydana geldi.

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Sağanak nedeniyle su basan binanın bodrum katında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp ihbarı yapılan 1 kişi için ise arama çalışmaları sürüyor.

VALİLİK UYARMIŞTI

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Bugün öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Ankara'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verilmişti.