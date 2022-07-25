Son Dakika! Prof. Dr. Özlenen Özkan: 1 yıl boyunca çöp evde tutulan Muhammet tedavi altında, genel sağlık durumu iyi

Bursa'da 1 yıl boyunca teyzesi tarafından çöp evde alıkonulan çocuğun kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin başhekimi Prof. Dr. Özlenen Özkan, küçük Muhammet'in son durumuna ilişkin bilgi verdi. Özkan, küçük çocuğun yavaştan yemek yemeye başladığını ve sağlık durumunun genel olarak iyiye gittiğini ifade etti.

"ORGAN YETMEZLİĞİ YOK"

Çocukta organ yetmezliği tespit etmediklerini belirten Özkan, "Genel sağlık durumu iyi, bizimle iletişime geçiyor. Bizlere gülümsediğini gördük. İnşallah önümüzdeki süreçte bu yaşadıklarını geride bırakması için uğraşacağız. Organ yetmezliği tespit etmedik. Çok ciddi bir gelişme geriliği mevcut. Sıvı açığı var. Bu açığı takip ederek, kapatmasını sağlayacağız" dedi.

"YEMEK YEMEYE BAŞLADI"

Minik Muhammet'in yemek yemeye başladığının haberini veren Özkan, "Görüntü anlamında normale gelmesi biraz zaman alacak. Ufak tefek oyuncaklar verdik, çok mutlu oldu. Biz de çok mutlu olduk. Taze fasulye yemiş, çorba içmiş bunlar bizi mutlu etti. Şu anda enerjisi az ama zamanla kendisine gelecek" diye konuştu.