Son Dakika! Ağrı'da yolcu otobüsü ile yakıt yüklü tanker kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Son dakika! Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü ile yakıt yüklü bir tanker kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası iki araçta da yangın çıkarken; acı olayda 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tanker ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda yangın çıktı.

ÇEVREDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Kazanın ardından itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle alev alan otobüsü, itfaiye ekipleri söndürdü. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle Ağrı-Patnos karayolu trafiğe kapandı.

7 ÖLÜ, 8 YARALI

Yaşanan feci kaza sonrasında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulansla Tutak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

"OTOBÜSTE ÇOK SAYIDA YOLCU VARDI"

DHA muhabiri Ramazan Demir, CNN TÜRK canlı yayınında kazaya ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Yakıt yüklü tankerle yolcu otobüsü çarpışıyor. Yakıt tankeri patlayarak alev alıyor. Yolcu otobüsünde yangın çıkıyor. Başka pancar yüklü kamyonun da kazaya karıştığı ve yandığı belirtiliyor. Otobüste çok sayıda yolcu var. İlk gelen bilgiye göre tanker alev alıp devriliyor, otobüs de kazaya karışıyor"

Olay yerinden ilk fotoğraflar: