Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika! Ağrı'da yolcu otobüsü ile yakıt yüklü tanker kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Güncel Haberler

Son dakika! Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsü ile yakıt yüklü bir tanker kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası iki araçta da yangın çıkarken; acı olayda 7 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tanker ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda yangın çıktı.

Kazanın ardından itfaiye ekipleri ve 112 ekipleri bölgeye sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle alev alan otobüsü, itfaiye ekipleri söndürdü. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle Ağrı-Patnos karayolu trafiğe kapandı.

Yaşanan feci kaza sonrasında 7 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulansla Tutak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

DHA muhabiri Ramazan Demir, CNN TÜRK canlı yayınında kazaya ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Yakıt yüklü tankerle yolcu otobüsü çarpışıyor. Yakıt tankeri patlayarak alev alıyor. Yolcu otobüsünde yangın çıkıyor. Başka pancar yüklü kamyonun da kazaya karıştığı ve yandığı belirtiliyor. Otobüste çok sayıda yolcu var. İlk gelen bilgiye göre tanker alev alıp devriliyor, otobüs de kazaya karışıyor"

Olay yerinden ilk fotoğraflar:

Son Dakika! Ağrı'da yolcu otobüsü ile yakıt yüklü bir tanker kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Son Dakika! Ağrı'da yolcu otobüsü ile yakıt yüklü bir tanker kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Son Dakika! Ağrı'da yolcu otobüsü ile yakıt yüklü bir tanker kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Son Dakika! Ağrı'da yolcu otobüsü ile yakıt yüklü bir tanker kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Son Dakika! Ağrı'da yolcu otobüsü ile yakıt yüklü bir tanker kafa kafaya çarpıştı, ölü ve yaralılar var

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Ağrı 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (2)

Özgür Sevindik:

Merak ediyorum konuyu nasil bagladin

Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
Anti yobaz:

ülke perisan kanun kural yok millet bedava yasiyor

Cevap Yaz 44 51 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title