Son Dakika: 10 askerimizin şehit edildiği 4 farklı eyleme katılan gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bitlis Hizan ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 10 askerimizin şehit edildiği 4 farklı eyleme katılan gri kategorideki bir teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı. Sosyal medyadan operasyonun görüntülerini de paylaşan Bakan Yerlikaya, "Terör sona erene kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.