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Son Dakika: 10 askerimizin şehit edildiği 4 farklı eyleme katılan gri kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bitlis Hizan ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 10 askerimizin şehit edildiği 4 farklı eyleme katılan gri kategorideki bir teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı. Sosyal medyadan operasyonun görüntülerini de paylaşan Bakan Yerlikaya, "Terör sona erene kadar mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Güncel

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