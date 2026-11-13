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Aydın Köşk'te 4 bin litre taklit zeytinyağı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Aydın Köşk'te 4 bin litre taklit zeytinyağı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı
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Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarmanın Aydın-Denizli Karayolu üzerinde durdurduğu araçta 4 bin litre taklit ve tağşiş zeytinyağı ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, piyasaya sürülmeye hazır 4 bin litre taklit ve tağşiş zeytinyağı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde taklit ve tağşiş zeytinyağının piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada şüphelilerin bulunduğu araç, Aydın-Denizli Karayolu üzerinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada 4 bin litre sağlığa zararlı taklit ve tağşiş zeytinyağı ele geçirilirken, A.Y. (43) ve M.Ü. (46) isimli şüpheliler gözaltına alındı. 2 şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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