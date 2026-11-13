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Lahor'da çiftlikte kaplan saldırısına uğrayan 19 yaşındaki çalışan hayatını kaybetti

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Lahor'da çiftlikte dişi kaplanın saldırısına uğrayan 19 yaşındaki çalışan hastanede hayatını kaybetti. Polis olayın köpek saldırısı olarak gizlenmeye çalışıldığını belirtirken çiftlik sahibi olan içerik üreticisinin de aralarında bulunduğu 2 kişi gözaltına alındı.

Pakistan'ın Lahor kentinde bir çiftlikte beslenen kaplanın saldırısına uğrayan çalışan yaşamını yitirdi, olayla bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı.

Dawn gazetesinin haberine göre, sosyal medyada paylaşmak üzere video çekmek için Lahor'un Kahna bölgesindeki bir çiftliğe giden Nauman adlı kişinin ziyareti sırasında dişi kaplan çiftlik çalışanı Talha'ya saldırdı.

Ağır yaralanan 19 yaşındaki Talha, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis, olayın köpek saldırısı olarak gösterilerek gizlenmeye çalışıldığını ancak yapılan incelemelerde gencin kaplan saldırısına uğradığının belirlendiğini açıkladı.

Olayla bağlantılı olarak çiftlik sahibi ve sosyal medya içerik üreticisi Nauman gözaltına alınırken, kaplan yaban hayatı yetkililerine teslim edildi.

Yetkililer, çiftlikte kaplan beslenmesine ilişkin gerekli izinlerin bulunup bulunmadığını ve güvenlik önlemlerinin yeterliliğini araştırıyor.

Kaynak: AA
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