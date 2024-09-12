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Soma Maden Faciası Davası: Kamu Görevlilerinin Yargılanmasına Devam Edildi

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Manisa'nın Soma ilçesinde 10 yıl önce meydana gelen maden faciasıyla ilgili 28 kamu görevlisinin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanıklar katılmazken, aileler ve avukatlar, davanın suçlama niteliğini eleştirerek, mahkemenin dosyanın ağır ceza mahkemesine sevk edilmesini talep etti. Mahkeme, duruşmayı 25 Aralık'a erteledi.

Manisa'nın Soma ilçesinde 10 yıl önce 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili haklarında dava açılan 28 kamu görevlisinin yargılanmasına devam edildi.

Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasına sanıklar katılmadı. Sanık avukatları, müvekkillerinin kamu görevlisi olduğu için görev ve yetkilerinin belli olduğu ve bunun dışına çıkamayacaklarını belirterek, yeni bilirkişi raporu hazırlanması talebinde bulundu.

Müşteki aileleri ve avukatları ise davaya katılma taleplerini yineleyerek, davanın "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla açılmasının yanlış olduğunu, olayda "birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasının" söz konusu olması nedeniyle mahkemenin görevsizlik kararı vermesini, dosyanın ağır ceza mahkemesine sevk edilmesini talep etti.

Duruşma savcısı, mahkemenin görevsizlik kararı vermesine yönelik talebin reddedilmesi yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti, aile avukatlarının katılmayla ilgili taleplerinin bir sonraki duruşmada değerlendirilmesine karar vererek, duruşmayı 25 Aralık'a erteledi.

Duruşma sonrası aile ve baro temsilcileri açıklama yaptı

Duruşma sonrası İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, Manisa Barosu Başkan Yardımcısı Ayşe Hasar ve Ankara Barosu avukatlarından Murat Cemal Gündüz ile şehit madencilerin yakınları açıklamalar yaptı.

Maden faciasında yaşamını yitiren Uğur Çolak'ın annesi Gülsüm Çolak, mahkemenin kararından memnun olmadıklarını belirterek, "Adaletin bir kez daha yer altında kaldığını gördük. Parasına göre mi işliyor bu adalet, ne zaman işçilere ezilenlere işleyecek, ben anlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Madenci eşi Gülfidan Köse de "Biz eşlerimizi kaybettik ama suçlu bizmişiz. Suçlular elini kolunu sallayarak geziyor. 10 yıl bu hukuk mücadelesini verdik. Avukatlarımızla yılmadık ama 10 yıldan beri istediğimiz adaleti bulamadık. " diye konuştu.

Maden faciası ve dava süreci

Soma Kömürleri AŞ'nin işlettiği, yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı maden ocağında 13 Mayıs 2014'te vardiya değişimi sırasında çıkan yangının ardından galeriler dumanla dolmuş, 96 saat süren çalışmalar sonucu 486 işçi kurtarılmış, 301 işçinin cesedine ulaşılmıştı.

Olayın ardından Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik tutuklanmış ve "Soma Maden Faciası Davası" süreci başlamıştı.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, 5 tutuklu sanığın 15 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, 9 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, 37 sanığın beraatine karar vermiş, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi ise Can Gürkan'ın yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesine hükmetmişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin yerel mahkeme kararını bozması sonrası yeniden yapılan yargılamada Can Gürkan'a 20 yıl, maden mühendisleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt'a 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmiş, Haluk Evinç ise beraat etmişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yeniden yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından 4 Nisan 2022'de yerel mahkemenin kararını onamıştı.

Olayda ihmalleri bulunduğu suçlamasıyla 28 kamu görevlisi hakkında Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel

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