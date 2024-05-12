SOL Parti Üyeleri İstanbul'da Bağımsızlık Yürüyüşü Düzenledi

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) - SOL Parti üyeleri, İstanbul'da Taksim'den Dolmabahçe'ye kadar "bağımsızlık" yürüyüşü düzenledi. SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen, "Bu ülke ayağa kalktı. Yarın bu ülkenin tepesinde bunlar oturmayacak. Yarın bu ülkenin yönetiminde ilerici, kardeşlikten yana insanlarının yönetmesi için mücadele edeceğiz. Amerikan iş birlikçileri gelir, gider. BOP başkanları olurlar, gelirler ve giderler ama bizim bu topraklardaki köklerimiz derindir. Bizim bu topraklardaki bağlılığımız derindir. Ne yaparlarsa yapsınlar bu ülkenin devrimcilerini, ilerici birikimini yıkamadılar, yıkamayacaklar" dedi.

SOL Parti üyeleri, bugün İstanbul'da yürüyüş düzenledi. Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde başlayan yürüyüşte "ABD ve NATO üsleri kapatılsın" ve "Tam bağımsız Türkiye" yazılı pankartlar açıldı, İsrail'in saldırdığı Filistin'in bayrakları taşındı. Yürüyüş boyunca sık sık "Emperyalistler, iş birlikçiler 6'ncı Filo'yu unutmayın", "Eşitlik, adalet, memlekete sol gerek" ve "AKP mezara, halk iktidara" sloganları atıldı.

"İSRAİL'E TİCARETTEN BİLE VAZGEÇMEDİLER"

Dolmabahçe'de sona eren yürüyüşte partinin İstanbul İl Sözcüsü Nuriye Alsancak, hazırlanan ortak açıklamayı okudu. AKP'nin 20 yılı aşkın iktidarı boyunca fabrikaları, dereleri ve toprakları emperyalist tekellere peşkeş çektiğini söyleyen Alsancak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"IMF ve Dünya Bankası politikalarını yürüterek ekonomik bağımlılığı perçinlemiştir. Bugün de 20 yılı aşkın süredir yürüttükleri IMF politikalarının devamı olan kemer sıkma politikaları ile emekçi halkı açlığa ve sefalete mahküm etmeye çalışıyorlar. 22 yıllık AKP iktidarı da emperyalistlerden bir an bile uzak durmadı. Beyaz Saray'dan randevu alabilmek için bin bir takla atanlar, sözde ABD karşıtı izlenimi vermek için tüm imkanlarını seferber etti. Devrimciler, Denizlerin yolundan Filistin davasını karşılıksız olarak savunurken ABD'nin uydu devleti İsrail'in, Filistin'de yaptığı onca katliama rağmen ticaretten bile vazgeçemediler. SOL Parti olarak geçmişte antiemperyalist mücadele tarihinden aldığımız güçle tam bağımsız bir ülke yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. 56 yıl önce Denizlerin, Taylan Özgürlerin, Mahirlerin, Harun Karadenizlerin 6. Filo'yu denize döktüğü gibi ülke genelinde yapacağımız bağımsızlık yürüyüşlerinin ilkini bugün Dolmabahçe'ye yürüyerek gerçekleştirdik. Bu ülkeyi ne ABD'ye ne NATO'ya ne de diğer emperyalist ülke ve oluşumlara teslim etmeyeceğiz. Bu ülkeyi emperyalistlerin temsilcisi hükümetlere, yerli işbirlikçilerine, BOP'un Eş Başkanı olmakla övünenlere bırakmayacağız. SOL Parti olarak eşit, özgür ve tam bağımsız ülke mücadelemizi ülkenin dört bir yanından haykırmaya devam edeceğiz. Kahrolsun ABD emperyalizmi, kahrolsun savaş örgütü NATO, kahrolsun emperyalizmin yeli işbirlikçileri. Yaşasın tam bağımsızlık mücadelemiz."

"İKTİDARDAKİLER, 6. FİLO'YA SECDE DURANLAR"

SOL Parti Sözcüsü Önder İşleyen de şunları dile getirdi:

"Emperyalistler, iş birlikçiler unutmasın ama Türkiye toplumu da 6. Filo'yu unutmasın. Çünkü 6. Filo'da bu ülkenin iki yüzü vardı. Bir yüzünde Amerikan filosuna karşı secdeye durmuş; tarikatıyla, cemaatiyle onların beslemesi siyasal İslamcılar vardı. Şimdi iktidarda olanlar, 6. Filo'nun önünde secdeye duranlardı. Bir de 6. Filo'nun karşısında olanlar, devrimciler vardı, Taylanlar, Denizler, Ulaşlar vardı. Bugün de onların yolunda yürüyenler var. Bu ülke bugünkü karanlığa hapsedilmişse onların ağababası emperyalistler ve onların hizmetindeki katiller bu ülkenin en güzel çocuklarını, onurlu, devrimci çocuklarını katlettiği için, Denizleri astığı için, Mahirleri katlettiği için, Sinanları öldürdüğü için bu ülke bu hale geldi. Her şeye rağmen bu ülkenin ayakta kalan bir umudu, bu ülkenin yarınına dair bir heyecanı varsa bizim tarihimizden gelen bu ülkenin alnı ak onurudur. Bu onurla konuşuyoruz. Eğer bu ülkede bağımsızlıktan yana güçler böyle ezilmeseydi şimdi Filistin toprakları İsrail vahşetinin altında böyle ezilmezdi, böyle ezdirmezdik. Denizler, Mahirler, devrimciler Filistin topraklarını savunmak için Filistin halkıyla omuz omuza verip mücadeleye gidenlerdir ama bugün Orta Doğu'da hiçbir toprak parçası kalmadı ki üzerine kan dökülmemiş olsun, Ortadoğu'da hiçbir toprak parçası kalmadı ki insanlar din diye, mezhep diye birbirine kırdırılmamış olsun.

"BU TOPRAKLARDAKİ KÖKLERİMİZ DERİNDİR"

Bugün Filistin'in her bir parçasında acı ve dram varsa, Filistin'in her bir parçası Amerikan emperyalizminin ve siyonizmin ölüm makinaları altında eziliyorsa bu çürüyen düzenin, Amerikan emperyalizminin, bu kirli düzenin bir sonucudur. Bu toplumun ve bu ülkenin hak etmediği bir iktidar doğrudan Amerikan emperyalizm tarafından 12 Martlardan, 12 Eylül cuntalarından geçilerek Büyük Orta Doğu Projesi'nin Eş Başkanlığı tayin edilerek bu ülkeye giydirilmiş sömürücü ve siyasal İslamcı gömleği yırtacağımızı, tarihin karanlık sayfalarına göndereceğimi ilan ettik. Bu ülke ayağa kalktı. Yarın bu ülkenin tepesinde bunlar oturmayacak. Yarın bu ülkenin yönetiminde ilerici, kardeşlikten yana insanlarının yönetmesi için mücadele edeceğiz. Amerikan iş birlikçileri gelir, gider. BOP başkanları olurlar, gelirler ve giderler ama bizim bu topraklardaki köklerimiz derindir. Bizim bu topraklardaki bağlılığımız derindir. Ne yaparlarsa yapsınlar bu ülkenin devrimcilerini, ilerici birikimini yıkamadılar, yıkamayacaklar."