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Arda Turan'dan ''Messi mi Ronaldo mu?'' sorusuna bomba yanıt

Arda Turan'dan ''Messi mi Ronaldo mu?'' sorusuna bomba yanıt
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Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, Ukrayna Ligi'nde şampiyonluk yaşayarak önemli bir başarı elde etti. KAFA Sports YouTube kanalına konuk olan Turan, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo rekabeti ile konuşarak A Milli Takım teknik direktörlüğüyle ilgili çıkan iddialara da net yanıt verdi.

  • Arda Turan, Lionel Messi'nin Cristiano Ronaldo'dan daha iyi olduğunu söyledi.
  • Arda Turan, A Milli Takım'ın mevcut teknik direktörünü 'muhteşem' olarak nitelendirdi.

Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, Ukrayna Ligi'nde şampiyonluk yaşayarak önemli bir başarı elde etti. KAFA Sports YouTube kanalına konuk olan Turan, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo rekabeti ile konuşarak A Milli Takım teknik direktörlüğüyle ilgili çıkan iddialara da net yanıt verdi.

''MESSI BU DÜNYADAN DEĞİL''

Dünya Kupası'nda tüm dikkatleri üzerine çeken Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo hakkında konuşan Arda Turan, Arjantinli yıldızın daha iyi olduğunu belirterek "Birisi Messi mi daha iyi, Ronaldo mu? sorusuna 'Ronaldo' cevabını veriyorsa o kişiyle futbol konuşmam. Daha önce de söyledim, Ronaldo dünyanın en iyi futbolcusu ama Messi bu dünyadan değil." dedi. 

''MİLLİ TAKIM'IN MUHTEŞEM BİR HOCASI VAR''

A Milli Takım'ın FIFA 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından gündeme gelen spekülasyonlara değinen Turan, Candaş Tolga Işık'ın "A Milli Takım'a teknik direktör olarak gelecek misin?" sorusuna da cevap vererek, "Milli Takım'ın muhteşem bir hocası var." yorumunda bulundu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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