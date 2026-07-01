Şanlıurfa'da taşlı-sopalı kavga kamerada

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, iki grup arasında çıkan taşlı- sopalı kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, saat 15.00 sıralarında, 28 Mart Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Birbirlerine taş, sopa ve boş tenekeyle saldıran taraflar, çevredekilerin müdahalesiyle ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, bölgede güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karıştığı belirlenen kişilerin yakalanmasına çalışıldığı da belirtildi.

Öte yandan, kavga anı, çevreden bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı