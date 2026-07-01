Mbaye Diagne Amedspor'u karıştırdı

Tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterenAmedspor’da yeni sezon öncesi büyük bir kriz çıktı.

AMEDSPOR'DA DIAGNE KRİZİ

Attığı gollerle geçtiğimiz sezona damga vuran Senegalli golcü Mbaye Diagne’nin takımdaki geleceği merakla bekleniyor. Kulüp Başkanı Nahit Eren konuyla ilgili konuşarak çok net açıklamalarda bulundu. Eren, yıldız golcüyle yaşanan krizin detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

SÖZLEŞME UZATMA VE ZAM TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

İrfan Gözen’in haberine göre; Başkan Nahit Eren, sezonun sona ermesinin ardından Mbaye Diagne’nin mevcut sözleşmesinde iyileştirme yapılmasını ve kontratının bir yıl daha uzatılmasını talep ettiğini belirtti. Ancak kulübün mali bütçesi ve yeni sezon planlaması doğrultusunda yönetim, Senegalli forvetin bu taleplerine olumsuz yanıt verdi.

''DAVET ETTİK, KAMPA KATILMADI''

Diagne’nin takımdaki geleceğine yönelik iddialara son noktayı koyan Başkan Eren, oyuncunun sözleşmesinin devam ettiğini hatırlatarak, "Onu kamp kadromuzda görmek istedik ve davet ettik ama kampa gelmedi" dedi.

TAKIMDAN AYRILMASI BEKLENİYOR

Amedspor'un Diagne'nin birkaç gün içerisinde kampa katılmaması durumunda oyuncu ile yollarını kesin olarak ayırmayı planladığı aktarıldı.