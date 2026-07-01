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Beşiktaş'ta ayrılık: 1. Lig'e gitti

Beşiktaş'ta ayrılık: 1. Lig'e gitti
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Beşiktaş, sol bek oyuncusu Emrecan Terzi'nin Iğdır FK'ya bonservisiyle transfer olduğunu açıkladı.

Gelecek sezonun hazırlıklarını sürdüren Süper Lig devi Beşiktaş, 22 yaşındaki sol bek oyuncusu Emrecan Terzi'nin 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK'ya bonservisiyle transfer olduğunu duyurdu.

EMRECAN TERZİ IĞDIR FK'YA İMZA ATTI

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Serkan Emrecan Terzi'nin nihai transferi hususunda Iğdır FK ile anlaşmaya varılmıştır. Serkan Emrecan Terzi'ye bundan sonraki kariyerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi. 

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezon kiralık olarak Sakaryaspor'un formasını giyen genç oyuncu, takımıyla 8 maça çıktı. Emrecan Terzi, bu maçlarda gol ya da asist katkısı yapamadı. 

DİĞER AYRILAN İSİMLER

Siyah-beyazlı kulüp, gün içerisinde Salih Uçan, Kristjan Asllani, Jota Silva, Cengiz Ünder, El Bilal Toure ve Devis Vasquez ile de yollarını ayırdığını açıklamıştı. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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