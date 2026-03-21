Siyasi partiler bayramlaştı

ANKARA'da Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi.

Siyasi partiler, bayram ziyaretleri için kabul ve ziyaret heyetleri oluşturdu. AK Parti; sabah saatlerinde MHP, Hür Dava Partisi, Anavatan Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile bayramlaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur başkanlığındaki heyet, parti genel merkezinde ilk olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyeti kabul etti. AK Parti'li Uygur, bayram vesilesiyle çatışmaların ve zulümlerin son bulmasını temenni ederek, "Türkiye, coğrafya olarak dört bir tarafında çatışmaların olduğu bir konumda; Gazze başta olmak üzere Suriye, İran, Lübnan'da haksız saldırılar var. Öte yandan huzur ve istikrar adası bir Türkiye var. Cumhur İttifakı olarak, merkezimizde ülkenin menfaatleri, milletimizin birliği beraberliği, 86 milyonun her bir ferdinin güvenliği, sınırlarımızın güvenliği var. Ülkeyi güvenli limanda tutabilen bir Türkiye var. Temennilerimiz ve diplomasi çalışmalarımız bu çatışmaların bir an önce son bulması, çözümlerin diyalog yoluyla gerçekleşmesidir" dedi.

MHP'Lİ DURMAZ: İSTİKRAR ADASI OLARAK AYAKTA KALABİLMEK BİR LİDERLİK İŞİ

MHP'li Sadir Durmaz da bölgedeki çatışma ortamına dikkat çekerek, "Bayrama biraz buruk girdik. Umut ederiz ki bu bayram, bu acıların son bulduğu, kardeşliğin, barışın hem bölgemizde hem dünyamızda hakim olduğu bir sürece vesile olur. Bugün 21 Mart Nevruz Bayramı; insanlığa barış, huzur ve kardeşlik getirmesini temenni ediyoruz. Etraf bu kadar ateş çemberiyken, yangın yerine dönmüşken Türkiye'nin huzur adası gibi bu sorunlardan bağımsız olarak güçlü bir şekilde bölgede varlığını sürdürmesinin ne kadar kıymetli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hem Sayın Başkanımızın hassasiyetleri, Türkiye'nin birileri tarafından bulaştırılmak istense de bu sürece müdahale olmadan, sürecin barışla sonlanması için gösterdikleri gayretler son derece kıymetli. Haksız savaş, haksız saldırılar umarım sona erer. Ne yazık ki dünyanın en güçlü ülkesi 'demokrasi ve adalet' dağıtan ülkesi ABD'nin başında ipini Netanyahu'ya kaptırmış bir lider var. Maalesef çok üzülüyoruz. Dünyanın en büyük devletlerinden biri olan, NATO'da müttefik olduğumuz ülkenin bu duruma düşmesi üzücü. Son 30 yılda dünyada meydana gelen savaşların yarıdan bir fazlası bizim coğrafyamızda meydana gelmiştir. Böyle bir coğrafyada huzur ve istikrar adası olarak ayakta kalabilmek bir feraset, liderlik işi. Türkiye, bu manada büyük adımlar attı" diye konuştu.

AK Parti heyeti daha sonra Hür Dava Partisi, Anavatan Partisi, Büyük Birlik Parti ile Demokratik Sol Parti heyetlerini kabul etti.

CHP'YE BAYRAM ZİYARETLERİ

CHP Genel Merkezi'nde de bayramlaşma programı gerçekleştirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz başkanlığındaki heyet, parti genel merkez binasında ilk olarak DSP Genel Başkan Yardımcısı Ejder Onursal başkanlığındaki heyeti, daha sonra DYP Genel Başkan Yardımcısı İlkay Şimşek başkanlığındaki heyeti ve DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu başkanlığındaki heyeti kabul etti. CHP'li Yavuzyılmaz, akaryakıt fiyatlarındaki artışa ilişkin, "Bunların tedbirini almak mümkündü. KDV'yi yüzde 20'den, yüzde 1 seviyesine kadar Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte hızla düşürmek mümkündü. ve bugün vatandaşlarımız bu bayramda yola çıktıklarında ailelerine, sevdiklerine, memleketlerine ulaşmak istediklerinde bu ağır zam yükünden kurtulmuş olabilirdi" ifadelerini kullandı.

Ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Özgür Özel'e yönelik sözlerine tepki gösteren Yavuzyılmaz, "Akın Gürlek, 'Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel şu tarihte şuradaydı. HTS kaydıyla buraya gelmişti' gibi imalarda bulunuyor. Bir ana muhalefet partisinin, şu anda Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanının telefon sinyallerini takip etmek demek ne demek? Bu veya bu cümleyi kurarak topluma verilmek istenen mesaj nedir? O nedenle geçtiğimiz yol zorlu bir yol ama bunu aştığımızda gerçekten Türkiye bizler açısından hem AKP'den kurtulmuş olacak hem de kalkınmasının önündeki engelleri insan haklarına uygun toplumsal dayanışmayı en üst düzeye çıkarmış bir şekilde başarmış olacaktır diye düşünüyorum. O noktaya kadar hepimize mücadeleye devam ediyoruz" dedi.

DEM PARTİ'Lİ MUTLU: BARIŞ İKLİMİNİN HAKİM OLMASI HEPİMİZİN ELİNDE

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu ise önemli bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Eğer büyük bir Türkiye olacaksak, Türkiye'deki demokrasi sorunlarımızı çözeceksek, kayyım uygulamalarından tutalım, cezaevinde yatan tüm siyasi tutsakların serbest bırakılmasına kadar bir an önce bunların hayata geçmesi gerekiyor. Türkiye'nin demokratikleşmesi ve Türkiye'ye barış dilinin ve barış ikliminin hakim olması hepimizin elinde. CHP bu konuda inanıyoruz ki elinden geleni yapacaktır. Sürecin önemli aktörlerinden, baş aktörlerinden olan Öcalan'ın statüsünün ve yaşam koşullarının, sağlık koşullarının, iletişim koşullarını oluşması gerekiyor. Bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü müzakere ettiğiniz bir kişiyle eşit koşullarda değilse biz bu müzakere eşit değil diye düşünüyoruz. O nedenle bu demokratikleşme konusu bizim için en temel konulardan birisi, barış meselesi en temel meselemiz. ve artık 1,5 yıla yakın oldu, halk somut bir şey görmek istiyor. Bu iktidardan, parlamentodan, Türkiye'deki tüm farklı kesimlerden, tüm dinamiklerden bir sonuç görmek istiyor. Biz sahadayız, alandayız. Siz de sahadasınız, bunu izliyoruz. Ama somut bir şey yok. Demeye çalıştığım şey işte bunun artık somuta ermesi için hepimizin zorlayıcı olması, çalışma yapması ve bu konuda bir irade beyan etmesi gerekiyor. Bu görev Meclis'e düşüyor. Elbette biz mücadele etmeye, alanlarda olmaya, sokaklarda halkımıza bunu anlatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

MHP'YE BAYRAM ZİYARETLERİ

MHP Genel Merkezi'nde de bayramın 2'nci günü bayramlaşma programı gerçekleştirildi. Siyasi parti heyetlerini, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu başkanlığındaki heyet karşıladı. MHP heyeti, bayramlaşma için gelen parti heyetlerine çikolata ve kolonya ikram etti. MHP heyeti ilk olarak DSP heyetini kabul etti. Ardından DEM Parti heyeti kabul edildi. DEM Parti heyetinde, Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu, Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez ve Parti Meclisi Üyesi Gülbahar Gündüz yer aldı.

MHP'Lİ TOPCU: ANILARIMIZ, ACILARIMIZ, SEVİNÇLERİMİZ BİR

MHP'li Topcu, Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrıyla Türkiye'de siyasi tarihin değiştiğini söyleyerek, "Burada özellikle partilerin yaptığı uzlaşma, ortak görüş, partilerin yaptığı katkılar gerçekten çok önemli. Ortak paydamız aslında devletimiz, milletimizin geleceği. Çünkü bizim gideceğimiz başka hiçbir taraf yok, başka bir yer yok. Biz burada beraberce, ortak dil çerçevesinde sevinçlerimizi de bugün olduğu gibi bayramlarımızı, değerlerimizi paylaşmak istiyoruz aslında. Yani ayrım gerçekten bizi küçültüyor, bizi bölüyor her zaman. Bizim anılarımız bir, acılarımız bir, sevinçlerimiz bir, düğünlerimiz bir aslında. Böyle olunca da çok önemli bir adım atıldığını düşünüyoruz ve sonuca da yaklaşıldığını biliyoruz. Tabii ki bitti mi? Hayır, bitmedi. Daha yapacak çok iş olduğunu da biliyoruz. Tabii ki bunlar da hep birlikte çalışarak, anlaşarak, uzlaşarak; bazı zamanlar belki tam bir kabul olmayabilir ama en azından ortak söylemin oluşması için, birliğin oluşması için bunların olması gerektiğini de düşünüyoruz. Tabii ki birçok kez sayın liderimizin de ifade ettiği gibi, iki Ahmet'in özellikle yerlerine tekrar dönmeleri konusunda, yapılacak birtakım yasal değişikliklerle ilgili çalışmaların da bu süreç içerisinde hem başladığını hem de sonlanacağını düşünüyoruz" dedi.

DEM PARTİ'Lİ MUTLU: ARTIK TÜRKİYE'YE BARIŞ GEREKİYOR

DEM Parti'li Mutlu ise "Nevruz ve ramazanın iç içe geçtiği bir dönemdeyiz. Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı bir süreç vardı. ve bu süreç bir komisyon ve ardından komisyon raporuyla nihayetlendi. Tabii bu raporun tümüne katılmamakla birlikte olumlu bulduğumuz yanları da var. Raporun gereklerinin, özellikle 6'ncı ve 7'nci maddenin bir an önce yerine getirilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Türkiye, tüm farklılıkların, inançların, halkların, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir yer. Gerçekten artık Türkiye'ye bir barış gerekiyor, bir çözüm gerekiyor, diyalog gerekiyor. Bunun temelleri atıldı. Bir yılı aşkın bir süredir Sayın Bahçeli'nin Meclis'te ifade ettiği, 'Öcalan gelsin, Meclis'te konuşsun' demişti. Biz bunun gerçekleşmesinin önemli olduğunu ve bir an önce gerçekleşmesi için hepimizin çaba göstermesi gerektiğine inanıyoruz. Öte yandan birçok siyasetçimiz cezaevinde. Tabii ki dileğimiz şudur; bu bayram vesilesiyle, diğer bayrama, iki bayram arasında halklarımıza, Türkiye'ye gerçek bir bayram yaşatalım. Çünkü bizim buna ihtiyacımız var. Hepimizin buna ihtiyacı var. Bu halkın buna ihtiyacı var. Barışın dilinin kurulması önemli. Onun için bu 6'ncı ve 7'nci madde konusundaki çabalarımızın bu bayramdan hemen sonra bir an önce hayata geçirilmesi, tutukluların serbest bırakılması, kayyımların geri çekilmesi, özellikle hasta ve ağır hasta tutukluların bir an önce insani olarak derhal serbest bırakılması çok önemli. Türkiye'nin demokrasiye, barışa, kardeşliğe ve eşitliğe ihtiyacı var. Bunun için buradayız" diye konuştu.

AK PARTİ'Lİ SÜREKLİ: ÇOK ŞÜKÜR Kİ ÜLKEMİZ BAYRAM YAPIYOR

MHP heyeti, daha sonra AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli başkanlığındaki heyeti ağırladı. Heyetlerin bayramlaşmasının ardından konuşan AK Parti'li Sürekli, Türkiye'de birlik ve beraberliğin sağlanmasının çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bu konuda herkes eline geldiğince kendisine düşeni yapmak zorunda. Yani İbn-i Haldun, 'Coğrafya kaderdir' diyor. Bizim coğrafyamız böyle. Ateş çemberindeyiz. Tabii bu bayramı idrak ederken etrafımızdaki olaylardan dolayı üzgünüz ama çok şükür ki ülkemiz bayram yapıyor. Evet, buruk yapıyoruz, Gazze'den dolayı buruk yapıyoruz. Dünyada yaşanan mazlumlara karşı yapılanlardan dolayı bayramımız buruk oluyor ama ülkemizde bayram kutluyoruz. Bunun önemini kavramalıyız ve kıymetini bilerek de bunu muhafaza etmeliyiz. Yani bu konuda hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Devlet Bahçeli gereğini yapıyorlar. Ben bütün muhalefet partilerinin de bu şekilde davranmalarını bekliyorum, hepimiz bekliyoruz. Bayramlarda bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, güçlü olacağız ki dünyada da barışın korunması açısından önemli bir rol oynayacağız" dedi.

MHP heyeti daha sonra CHP, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi heyetlerini kabul etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı