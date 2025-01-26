Korku dolu anlar! Sivas'ta hastanede patlama: Kimyasal gaz sızdı
Sivas'ta üniversite hastanesinin tüp bebek bölümünde patlama yaşandı. Sızan kimyasal gaz, AFAD ekipleri tarafından tahliye edildi.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin tüp bebek bölümünde yaşanan patlamaya AFAD ekipleri müdahalede bulunarak sızan kimyasal gazı tahliye etti.
TÜP BEBEK BÖLÜMÜNDE PATLAMA
Hastanenin 2. katında bulunan tüp bebek bölümünde, karbon filtre adı verilen alette henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine AFAD'ın kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi.
KİMYASAL GAZI TAHLİYE EDİLDİ
Yaralananın olmadığı olayda ekipler, patlama sonucu oluşan kimyasal gazı tahliye etti.