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Korku dolu anlar! Sivas'ta hastanede patlama: Kimyasal gaz sızdı

Korku dolu anlar! Sivas'ta hastanede patlama: Kimyasal gaz sızdı
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Sivas'ta üniversite hastanesinin tüp bebek bölümünde patlama yaşandı. Sızan kimyasal gaz, AFAD ekipleri tarafından tahliye edildi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nin tüp bebek bölümünde yaşanan patlamaya AFAD ekipleri müdahalede bulunarak sızan kimyasal gazı tahliye etti.

Korku dolu anlar! Sivas'ta hastanede patlama: Kimyasal gaz sızdı

TÜP BEBEK BÖLÜMÜNDE PATLAMA

Hastanenin 2. katında bulunan tüp bebek bölümünde, karbon filtre adı verilen alette henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu.

Korku dolu anlar! Sivas'ta hastanede patlama: Kimyasal gaz sızdı

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine AFAD'ın kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) ekipleri sevk edildi.

Korku dolu anlar! Sivas'ta hastanede patlama: Kimyasal gaz sızdı

KİMYASAL GAZI TAHLİYE EDİLDİ

Yaralananın olmadığı olayda ekipler, patlama sonucu oluşan kimyasal gazı tahliye etti.

Korku dolu anlar! Sivas'ta hastanede patlama: Kimyasal gaz sızdı

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAlper Ünver:

İşte yeni Türkiye

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Allah'tan ölen yaralanan yok umarım tedbir alınmıştır tekrarı yaşanmaz

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