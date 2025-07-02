Sivas olaylarında hayatını kaybedenler anıldı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve beraberindekiler, kentte 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için eski Madımak Oteli binasında oluşturulan anı köşesine karanfil bıraktı.

Şimşek, Güler, Belediye Başkanı Adem Uzun, Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi, sivil toplum örgütü temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile Sivas Valiliği önünden yürüyerek İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezi'ne dönüştürülen eski Madımak Oteli binasına geldi.

Vali Şimşek, Güler ve beraberindekiler, olaylarda yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu anı köşesine karanfil bıraktı.

Şimşek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 32 yıl önce yaşanan acı olayın yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Şimşek, "Bu acı hepimizin acısı, sadece ailelerin, belirli bir kesimin değil, tüm Sivas'ın ve tüm ülkemizin acısı, bu acıyı hep birlikte paylaşıyoruz. Temennimiz, bu acıların bir daha yaşanmaması." dedi.

"Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmemiz gerekiyor"

Herkese düşen önemli görev ve sorumluluklar ile çıkarılması gereken dersler olduğunu vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmemiz gerekiyor, birbirimize daha da yakınlaşmamız gerekiyor ki aramıza nifak sokmak isteyenlere fırsat vermeyelim. Bizler biliyoruz ki bu topraklar yüzyıllardır barış, sevgi ve hoşgörü diyarı olmuştur. Hangi inançtan, mezhepten, düşünceden olursa olsun insanlar yan yana, kardeşçe hoşgörü ve barış içinde yaşamışlardır. İnşallah bundan sonra da yaşayacaklardır çünkü bizler bir kilimin desenleriyiz. Farklılıklarımız zenginliğimizdir, ayrışma sebebimiz değildir. Bu toprakların sesi olmuş, bu topraklardan çıkmış Aşık Veysel, Aşık Ruhsati ve Pir Sultan Abdal gibi ozanlarımız da bizlere hep barışı, hoşgörüyü ve sevgiyi öğütlemişlerdir. Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendireceğiz, aramıza nifak sokmak, bizleri birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Sivas'ta barış, sevgi ve hoşgörü iklimini her daim hakim kılacağız. Burada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

"Bu acı olay hepimizi derinden yaralamıştır"

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ise 1993 yılının karanlık bir yıl olduğuna dikkati çekerek, "Birçok bağlantı olayların devamında gelişen bu acı olay hepimizi derinden yaralamıştır, üzmüştür. Bu acı olayda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, ailelerin acılarını paylaşıyoruz, sabır diliyoruz." şeklinde konuştu.

Şu anda da buna benzer provokasyonların ve ülkenin birliğine ve beraberliğine kasteden eylemlerin yine kışkırtılmaya çalışıldığının görüldüğünü dile getiren Güler, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda açıkça söylediği çok net ifadeler var. Çünkü biz biliyoruz ki bize emanet edilen Anadolu coğrafyası ve merkezinde bulunan kadim ve sultan şehrimizde o tarihte de birilerinin vatandaşlarımızı, aziz milletimizi birbirine düşürecek büyük farklı hesapları vardı. O günün şartlarında buna Alevi-Sünni dediler, Türk-Kürt dediler, sağcı-solcu dediler. Bugün de laik-anti laik veya karşıtlık üzerine bazı provokasyonlara girişen eylemleri görüyoruz. Bunu açıkça buradan söylemek isterim. Bizler bu topraklar üzerinde asla bir daha böyle bir operasyon yapılmasına, pusu kurulmasına, aziz milletimizin her bir ferdinin birlik beraberliğinin bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

"Şiddet ve silahın asla bu topraklarda bir daha adının konuşulmaması için çalışma yürütülüyor"

Güler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya konulan bir duruşun olduğunu belirterek, "Bu nedir? Terörsüz Türkiye. Yani bu topraklarda huzurun, birliğin, beraberliğin devamı için şiddet ve silahın asla bu topraklarda bir daha adının konuşulmaması için bir çalışma yürütülüyor. Büyük fedakarlıklarla kazandığımız bu değerleri mutlaka korumamız lazım, inşallah koruyacağız." ifadelerini kullandı.

86 milyon aziz milletin her bir ferdinin zarar görmemesi, birliğini, beraberliğini muhafaza etmesi, kardeşçe bu topraklarda huzur içiresinde yaşaması adına, her türlü çalışmayı, gayreti, çabayı sarf edeceklerinin altını çizen Güler, "Ama uyanık olacağız, aziz milletimizin her bir ferdi bu konularda çok duyarlı olmalı, oynanan oyunları görmeli." dedi.

"Bizler kardeşiz, bizim Alevi-Sünni diye bir ayrımımız yok"

Rusya ve Ukrayna savaşının yıllardır devam ettiğine değinen Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"On binlerce insan ölmüş, milyonlarca insan topraklarını terk etmiş. Yine güneyimizde büyük riskler var. Daha yakın zamanda katil İsrail'in İran'a saldırıları var. Durduk yere bir anda oldubittiyle bir gece vakti bağımsız devlete saldırabiliyor, uluslararası hukuk ayaklar altına alınabiliyor. Birleşmiş Milletler kararları yok sayılabiliyor. Bölgemizin bu kadar büyük riskler taşıdığı, dünyanın farklı riskli alanlara yöneldiği bu dönemlerde biz ülke olarak birliğimizi, beraberliğimizi muhafaza etmeliyiz. Ülkemizin gelişmesi, kalkınması, büyümesi noktasında omuz omuza bir ve beraber olmalıyız. Bizler kardeşiz, bizim Alevi-Sünni diye bir ayrımımız yok. Bizler komşu olarak bu mahallelerde, bu şehirde büyüdük."

Sivas olaylarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Güler, "5 Temmuz 1993'te de Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki Başbağlar köyümüzde de yine acı bir olay yaşamıştık. Orada da vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun, ailelerine sabırlar diliyoruz. Buradan açıkça söylemek isterim ki biz bu topraklarda bir ve kardeş olarak her zaman, her daim omuz omuza yaşayacağımızı, birbirimize güveneceğimizi ve asla dışarıdan birilerinin operasyon yapmasına müsaade etmeyeceğimizi buradan tekrar ifade etmek isterim." diye konuştu.

Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ünal Karataş da gerek Başbağlar gerekse Madımak gibi olayların ülkenin birliğine, beraberliğine, bir arada yaşama kültürüne yapılmış saldırı olduğunu belirtti.

Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun ise 32 yıl önce ülkede birçok karanlık olayın yaşandığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı bütün sancılı dönemlere rağmen güçlü şekilde ve dimdik ayakta kalmayı başardığını dile getirerek, "Hem Başbağlar hem de Madımak'ta hayatını kaybeden insanlarımız bize aslında bu topraklarda birliğin, beraberliğin ve hoşgörünün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu tür olayların yaşanmamasını temenni ediyorum." değerlendirmesini yaptı.