Sivas Olayları'nın 30'uncu yılında anma (2)

BİNA ÖNÜNE AİLELER KARANFİL VE GÜLLER BIRAKTIValilik programının ardından olayda hayatını kaybedenlerin aileleri ile siyasi partiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları, Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcilerinin katılımıyla Seyrantepe Mahallesi'nde toplanan kortej, Mevlana Caddesi...

BİNA ÖNÜNE AİLELER KARANFİL VE GÜLLER BIRAKTI

Valilik programının ardından olayda hayatını kaybedenlerin aileleri ile siyasi partiler, çeşitli sivil toplum kuruluşları, Alevi ve Bektaşi derneklerinin temsilcilerinin katılımıyla Seyrantepe Mahallesi'nde toplanan kortej, Mevlana Caddesi güzergahını kullanarak kent meydanından eski Madımak Oteli'nin bulunduğu bugünkü Bilim ve Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında en önde, olayda hayatını kaybedenlerin yakınları ellerinde fotoğraflarla ilerledi. Bilim ve Kültür Merkezi önüne gelen ölenlerin yakınları, burada bina önüne fotoğraflarla birlikte gül ve karanfiller bıraktı. Etkinliğe katılan yaklaşık 6 bin kişi, eski otel binası önünde saygı duruşunda bulunarak, olayda ölenlerin isimlerini okudu.

Anma programı, konuşmaların tamamlanmasının ardından son buldu. Grup geldiği güzergahı kullanarak Bilim ve Kültür Merkezi önünden ayrıldı. Etkinlikler sırasında geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.