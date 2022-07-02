Sivas Katliamı'nda Yaşamını Yitirenler Anılıyor.. Ulaş Karasu: "Sivaslılar Olarak Bizler de Buranın Utanç Müzesi Olmasından Asla Gocunmayız"

Haber: MEHMET AKGÜN - Kamera: FATİH NAZIM EFE

CHP milletvekilleri Sivas Katliamının 29. yıl dönümünde kentte düzenlenen anma etkinliklerine katıldı. CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, "Gördüğünüz gibi binada Sivas İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezi yazıyor. Buradan yetkililere sormak istiyorum; bu binada bilimin b'si kültürün k'si kalmış mıdır? Buraya bilim de yazsanız kültür de yazsanız 29 yıl önce burası tüm dünya tarihi açısından bir utanç müzesi olmuştur. Olması gereken buranın utanç müzesi olmasıdır. Bundan kimse korkmasın, çekinmesin. Bunun dünyada örnekleri var. Sivaslılar olarak bizler de buranın utanç müzesi olmasından asla gocunmayız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve CHP milletvekillerinden oluşan heyet, bugün, 2 Temmuz Sivas Katliamı'nın 29. yıldönümü dolayısıyla Sivas'ta düzenlenen anma törenine katıldı. CHP heyeti, 33 kişinin katledildiği Madımak Oteli'nin utanç müzesi olmasını istedi. Heyet, Madımak Oteli'nde hayatını kaybedenleri unutmadıklarını, unutturmayacaklarını ve adaleti tesis edene kadar çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Anma etkinliklerine katılan CHP'liler ANKA haber Ajansı'na şöyle konuştu:

"CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu: Gördüğünüz gibi binada Sivas İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezi yazıyor. Buradan yetkililere sormak istiyorum; bu binada bilimin b'si kültürün k'si kalmış mıdır? Bu bina, 29 yıl önce gerçekleştirilen olay sonrasında bir utanç müzesi olmuştur. Buraya bilim de yazsanız kültür de yazsanız 29 yıl önce burası tüm dünya tarihi açısından bir utanç müzesi olmuştur. Olması gereken buranın utanç müzesi olmasıdır. Bundan kimse korkmasın çekinmesin. Bunun dünyada örnekleri var, Almanya'da Türk vatandaşları yakıldı, Almanya orayı utanç müzesi yaptı, 'İnsanlık tarihine bir utanç olarak geçti, bizim ülkemizde yaşandı ne yazık ki bu olay' dedi. Sivaslılar olarak bizler de buranın utanç müzesi olmasından asla gocunmayız. Çünkü burası 29 yıl önce bu meydanda toplanan 10-15 bin kişinin 'Cumhuriyet burada kuruldu burada yıkılacak' sloganları ile otel ateşe verilmiştir. Burada 33 tane canımız, 2 tane de çalışan personel olmak üzere 35 tane bu ülkenin evladı şehit olmuştur. Bunun hesabının sorulabilmesi için, gelecek nesilleri burada yaşanan bu utancın anlatılabilmesi için bunun gerçekleşmesi gerekiyor. Bizler Madımak'ta yaşanan katliamı asla unutturmayacağız. CHP olarak bu ülkede yaşanan acıların hesabını soracağız, aynı zamanda da iktidara geldiğimizde bu acılarla helalleşeceğiz. Devlet cezalandırılmayandan cezasını soracak.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka: 29 yıldır bunca insan buraya geliyor çünkü bu süreç hala vicdanları kanatmaya devam ediyor. Bizler bir daha 2 Temmuzlar yaşanmasın, Sivas Katliamı olmasın istiyoruz. O yüzden de öncelikle Alevilerden özür dilenmesi gerektiğinin altını çizmek istiyoruz. İkinci olarak, burada canlarımızı yitirdiğimiz otelin bir anıt müzeye dönüştürülmesini istiyoruz. Davaları yakından takip etmiş birisi olarak söylüyorum; bu davalar gerçekten de kamu vicdanında hala çok derin bir yara açmış durumdadır. 3 davadan birisi zaman aşımı gerekçesi ile düştü. Oysaki insanlık suçunda zaman aşımı olmaz. Kırmızı bülten ile aranan caniler ya eceli ile öldüler ya da Alman Konsolosluğu'na gidip rahatça evlendiler, resmi kayıtlara geçtiler. Dolayısıyla yurt dışına kaçmış olanlarının da bir an önce burada gelip yargılanmasını ve suçlarının cezasını çekmesini istiyoruz. Türkiye'de ayrılığın gayrılığın olmadığı, herkesin bir ve barış içinde yaşadığı bir dünya arzu ediyoruz, böyle bir Türkiye inşası için çalışıyoruz ve biliyoruz ki buradaki güzel ve vicdanlı insanlarla birlikte ilk seçimlerde böyle bir Türkiye'yi inşa edeceğiz.

CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin: Sivas olaylarını bir grup sapkın güruhun yaptığı olaylar olarak göstermeye çalışanlar var. Bu bir grup sapkın güruhun çıkardığı olaylar değildir. Burada bir insanlık suçu işlenmiştir ve insanlık suçunun da zaman aşımı olmaz. 2023'te, 2 Temmuz'da yine burada olacağız, milletin sesinin iktidar olacağı bir gün olacak o gün hiç kuşku yok. O dosyalar yeniden açılacak ve o suçlular adalete teslim edilecek ve hepsi cezalarını bulacaklar.

CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban: Madımak içlerin yandığı, içlerin karardığı ve bizim kültürümüze değerlerimize sazıyla, sözüyle, katkıda bulunan insanlarımızın burada yanarak katledildiği bir utanç yerindeyiz. Madımak böyle kalmamalı, doğru yöneten bir Kültür Bakanlığı, doğru yöneten bir Cumhurbaşkanlığı, doğru yöneten bir başbakan tarafından burada utanç müzesi yapılmalı. Burada insanların geçmişinden geleceğine, geleceğinden geçmişlerine verilen derslerde saz var, söz var, deyiş var, türkü var, semah var, kötü hiçbir şey yok. Cumhuriyet güzel rejim, cumhuriyet burada kuruldu, burada da devam edecek, hiç kimse o kötü emellerine ulaşamayacak. Biz 2 Temmuz'u, Madımak'ı unutmadık unutturmayacağız. O canlar gönlümüzde her zaman yaşayacak ve onların adını yaşatacağız.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: Anadolu toprakları çok katliam gördü ama yakın tarihimiz insanların böyle diri diri yakıldığı katliama Sivas'ta tanık oldu. Tabii daha öncesi de var; Çorum var Maraş var. Sivas Katliamı Anadolu topraklarının Alevi nüfustan arındırılması projesinin bir parçasıydı aynı zamanda, kısmen de başarılı oldu ve Alevi nüfus Anadolu coğrafyasından sürüldüler, atıldılar. Bu acıyı hiçbir zaman unutmayacağız. Bu katliamı gerçekleştirenler yargı tarafından, siyasal iktidar tarafından korundular, kollandılar, yakalanmadılar, yargılanmadılar ve cezasızlıkla korundurlar. Bu iktidarı değiştireceğiz, Sivas Katliamı'nın hesabını da soracağız. Adaletle mutlaka ama mutlaka Sivas mağdurlarını ve yurttaşlarımızı buluşturacağız.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya: 572 yıl önce Pir Sultan idam sehpasına çıkartıldığında Sivas'ta bir katliamın ayak izleri o zaman başladı. 572 yıl önceki olay 29 yıl önce bir kez daha tekrar etti. Kahramanmaraş Katliamı'nın hesabı sorulabilmiş olsaydı, onun arka planındakiler hesap vermiş olsaydı, bunun hesabını sorabilmiş olsaydık Madımak yaşanmayacaktı. Eğer Madımak'ın hesabını soramazsak, Çubuk'ta Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu, tıpkı Madımak önünde olduğu gibi 'Yakın bu evi' çığlıkları oraya da dalgalandı. 8 saat canlı yayında devlet seyretti, Valilik buraya 200 metre. Bunun engellenmemesi mümkün değil. Bu ülkede Alevi-Sunni çatışması yaratmak istediler hiç kimse buna alet olmadı, Kürt-Türk çatışması yaratmak istediler hiç kimse buna alet olmadı. Madımak'ta, Başbağlar'da yaşanan yüreğimizi yakan işler. Burası utanç müzesi olmazsa bu yürek yangını sönmeyecek. Sivas'ı unutmadık, Sivas'ın ışığı sönmeyecek.

CHP Ankara Milletvekilli Servet Ünsal: Canlarımızı, aydınlarımızı, sanatçılarımızı kaybettik. Bu katliamdan önce ben Sivas'ta doktorluk yaptım, hiç kimse bunu ummuyordu. Bunu Sivas'ın kaderi yapmak istediler. Cumhuriyet burada kurulduğu için cumhuriyeti kurulduğu yerde yıkmak isteyen gerici, yobaz, şeriatçı yapılar ülkeyi doğduğu yerde öldürmek istediler. Acımız çok büyük, yüreklerimiz yanıyor. 29 yıl olmuş, 3 tane sanık AKP ve yandaşları tarafından yurt dışına kaçırılmış, Almanya'da, bizlere teslim edilmiyor ve yargılama devam ediyor, düşünebiliyor musunuz? Tüm Türkiye'nin aydınlara duyduğu sevginin yok edilmeye çalışılması içimizi acıtıyor. Bu katliamlar yeni değil ki. Bu ülke Nesimileri, Hallacı Mansurları, Pir Sultanları gördü, Pir Sultan'ın ülkesi bura. Asılmaları bu ülkenin aydınları hiç garipsemiyor. Çoğunu da tanıyordum; Menekşe ile Koray benim hastamdı, benden rapor aldı geldi, sevgili İsmail Kaya'nın çocukları. Kamber Çakır'ın çocuğu, kızları, Karababa'nın çocukları Batıkent'te benim bölgemin çocukları. Bütün bunlar benim tek tek tanıdığım çocuklarımızdı. Mehmet Atay da öyleydi, ressam, Divriğili idi. Bunları andıkça içim burkuluyor ama biz bu ülkeyi kolay elde etmedik. Ulusal kurtuluş mücadelesi verdiğimiz bu ülkeyi hainlere, cumhuriyet düşmanlarına bırakmayacağız."

ANKA / Güncel