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Real Madrid'de savaş! Arda Güler ve Bellingham karşı karşıya

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Real Madrid'de savaş! Arda Güler ve Bellingham karşı karşıya
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Real Madrid'de Arda Güler'in Elche maçındaki performansı, Jude Bellingham ile yaşanan forma rekabetini yeniden gündeme getirdi. Bellingham fizik gücü ve skor katkısıyla öne çıkarken, Arda Güler'in yaratıcılığı ve oyun görüşüyle önemli bir alternatif olduğu belirtildi. Gözler, Jose Mourinho'nun iki yıldız arasındaki tercihine çevrildi.

  • Arda Güler'in Elche karşılaşmasındaki performansı, Real Madrid'de orta saha tercihleriyle ilgili tartışmaları yeniden başlattı.
  • Jude Bellingham'ın 10 numara pozisyonunda daha fazla görev alması ve ilk dönemindeki performansları, taraftar nezdinde onu bu bölgenin önemli isimlerinden biri haline getirdi.
  • Jose Mourinho'nun Arda Güler'e düzenli süre vermesi halinde, Arda'nın Bellingham ile ciddi bir forma rekabetine girebileceği belirtiliyor.

Real Madrid'de forma savaşı giderek kızışıyor. Arda Güler'in Elche karşılaşmasındaki performansı, İspanyol devinde orta saha tercihleriyle ilgili tartışmaları yeniden başlattı.

BELLINGHAM'IN AVANTAJI DİKKAT ÇEKTİ

İspanya'da yapılan değerlendirmelerde Jude Bellingham'ın Arda Güler'in önünde görülmesinde yalnızca saha içi performansın değil, psikolojik etkenlerin de rol oynadığı belirtildi.

İngiliz yıldızın 10 numara pozisyonunda daha fazla görev alması ve Real Madrid'deki ilk döneminde ortaya koyduğu kritik performanslar, taraftar nezdinde onu bu bölgenin önemli isimlerinden biri haline getirdi.

ARDA GÜLER ELCHİE MAÇINDA MESAJ VERDİ

Arda Güler ise Elche karşılaşmasındaki oyunuyla teknik heyete önemli bir mesaj verdi. Genç futbolcunun oyun kurulumundaki sorumluluğu, pas kalitesi ve dar alandaki becerileriyle hücumda fark yaratabilecek bir seçenek olduğu ifade edildi.

MOURINHO'NUN TERCİHİ BEKLENİYOR

Bellingham fizik gücü, ceza sahasına yaptığı koşular ve gol katkısıyla öne çıkarken, Arda Güler yaratıcılığı ve oyun görüşüyle fark oluşturuyor.  Jose Mourinho'nun milli futbolcuya düzenli süre vermesi halinde Arda'nın Bellingham ile ciddi bir forma rekabetine girebileceği belirtiliyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıdoğrucu davut:

arad güler, bellingımı top diye oynar. çocuk bu sezon şov yapıyor resmen. avrupanın beş büyük liginde en fazla kilit pas atan, gol fırsatı oluşturan oyuncusu şu an. yamal, olise vs yarısı bile kadar değil.

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Haber YorumlarıEmre1453 Ulker:

Yetenek oyun zekası beceri anlamında Arda şu anda aktif futbolcular arasında ilk 5 te sayarım. Bellingham ilk 20 de belki sayarsın. Ama fiziksel anlamda güç kuvvet dayanıklılık tabi ki Bellingham Arda dan çok önde. Arda daha 21 yaşında fiziği yeni oturuyor. Düzenli süre alır ve ciddi bir sakatlık yaşamazsa 2 sene sonra tam anlamıyla güçlenmiş tecrübelenmiş Arda dünyanın en iyi 10 numarası olabilir.

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