Halden 50 liraya aldığı biberi 190 liraya satan zincir markete milyonluk ceza

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Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen fahiş fiyat denetimlerinde File Market’e toplam 1 milyon 806 bin 170 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi. Denetimlerde, halden 50 TL’ye temin edilen biberin markette 190 TL’den satışa sunulduğu tespit edildi.

BİBERİN FİYATI 50 TL’DEN 190 TL’YE ÇIKTI

Ticaret Bakanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, File Market’in sebze-meyve reyonundaki fiyatlandırmalar mercek altına alındı. Yapılan fatura ve etiket karşılaştırmasında, halden 50 TL’ye alınan biberin 190 TL’den tüketiciye satıldığı belirlendi.

50 TL’lik alış fiyatına karşılık 190 TL’lik satış fiyatının, haberlerde yüzde 280’lik artış/kâr marjı olarak aktarıldığı görüldü.

FİLE MARKET’E 1 MİLYON 806 BİN 170 TL CEZA

Denetimler sonucunda File Market hakkında idari yaptırım uygulandı. Market zincirine toplam 1 milyon 806 bin 170 TL idari para cezası kesildiği bildirildi.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen fiyat denetimlerinde, ürünlerin tedarik ve satış fiyatları arasındaki farklar inceleniyor. File Market'e yönelik incelemede de ürünün alış fiyatı ile raf fiyatı arasındaki fark, uygulanan idari yaptırımın gerekçeleri arasında yer aldı.