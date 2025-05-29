Aracını yolun ortasında bıraktı, esnaf 3 dilde "Ben eşeğim" yazılı not yapıştırdı

Aracını yolun ortasında bıraktı, esnaf 3 dilde 'Ben eşeğim' yazılı not yapıştırdı
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Şişli'de 2 milyon değerindeki aracını tek gidiş ve tek geliş olan yolda bırakıp giden sürücü 48 saat boyunca gelmedi. Bu duruma sinirlenen çevre esnafı aracın üzerinde Türkçe, İngilizce ve Rusça "Ben eşeğim" yazılı not yapıştırdı.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde 27 Mayıs Salı günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda bir sürücü, 2 milyon lira değerindeki otomobilini tek gidiş ve tek geliş olan yola bıraktı. Ancak sürücü 48 saat boyunca aracının yanına gelmedi.

Aracını yolun ortasında bıraktı, esnaf 3 dilde 'Ben eşeğim' yazılı not bıraktı

3 DİLDE "BEN EŞEĞİM" YAZDILAR

Bu duruma tepki gösteren çevre esnafı ise Türkçe, İngilizce ve Rusça "Ben eşeğim" yazılı kağıtları aracın birçok yerine yapıştırdı. Bir süre sonra aracının başına gelen sürücünün daha sonra olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Aracını yolun ortasında bıraktı, esnaf 3 dilde 'Ben eşeğim' yazılı not bıraktı

Aracını yolun ortasında bıraktı, esnaf 3 dilde 'Ben eşeğim' yazılı not bıraktı

Aracını yolun ortasında bıraktı, esnaf 3 dilde 'Ben eşeğim' yazılı not bıraktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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