Şişli'de gıda yüklü araç tünel çıkışında duvara çarptı, sıkışan sürücü kurtarıldı

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Doğan Can CESUR / İSTANBUL – ŞİŞLİ'de Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği gıda taşıyan araç, tünel çıkışında virajı alamayarak duvara çarptı. Araçta sıkışan sürücü Süleyman Ö., itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle araçtaki su ve gıda ürünleri yola savrulurken, tünel çıkışında trafik yoğunluğu oluştu. Kaza sonrası yaşananlar kameraya yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Bomonti-Dolmabahçe Tüneli'nin Dolmabahçe yönündeki çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleyman Ö. yönetimindeki gıda taşıyan araç direksiyon hakimiyetini kaybetti. Tünel çıkışında virajı alamayan araç duvara çarptı. Sürücü araçta sıkışırken, araçta bulunan su ve gıda ürünleri yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan Süleyman Ö.'yü kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralı sürücüye sağlık ekipleri müdahale etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan Süleyman Ö.'nün bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

GIDA ÜRÜNLERİ YOLA DAĞILDI

Kaza nedeniyle polis ekipleri tünel çıkışında trafik akışını bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Diğer yandan yola dağılan su ve gıda ürünlerinin temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı