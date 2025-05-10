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Şişli'de Bahar Aksu'nun Cinayeti: Soruşturmada Yeni Gelişmeler

Şişli'de Bahar Aksu'nun Cinayeti: Soruşturmada Yeni Gelişmeler
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Şişli'de eski eşi Rüstem E. tarafından silahla vurularak öldürülen Bahar Aksu'nun cinayetiyle ilgili soruşturmada, şüphelilerin olaydan önce Aksu'nun iş yerinde keşif yaptıkları tespit edildi. Rüstem E. ve diğer şüphelilerin olaya dair güvenlik kamerası görüntüleri mevcut.

Şişli'de, Bahar Aksu'nun silahla vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturmada, şüphelilerin olaydan 2 gün önce Aksu'nun eski iş yerinde keşif yaptıkları tespit edildi.

34 yaşındaki Bahar Aksu'nun 5 Mayıs'ta eski eşi Rüstem E. tarafından öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturmada, olayla ilgili yeni görüntülere ulaşıldı.

Elde edilen yeni güvenlik kamerası görüntülerinde, tutuklu şüpheli Rüstem E'nin, 3 Mayıs sabahı yanına bir arkadaşını alarak, eski eşi Bahar Aksu'nun önceden çalıştığı otele gittiği belirlendi.

Kamera kaydında, Rüstem E'nin otel kapısında beklediği, yanındaki kişinin ise içeri girerek kısa bir süre etrafa bakındığı, daha sonra dışarı çıktığı görüldü.

Olay

Cumhuriyet Mahallesi Kazım Orbay Caddesi'nde Bahar Aksu, eski eşi Rüstem E. ve onun arkadaşı Samet S. tarafından 17 LT 343 plakalı araca zorla bindirilerek kaçırılmak istendiği sırada silahla vurularak öldürülmüştü.

Kaçan Rüstem E. ve aracı kullanan Samet S'nin yanı sıra yanında bulunan Semih Y. ile Aziz B, Silivri'de polis ekiplerince yakalanmıştı.

Emniyette ifadesi alınan Semih Y, sabah saatlerinde kendi aracıyla 4 kişi olarak İstanbul'a gezmeye geldiklerini, bu sırada Rüstem E'nin bir işi olduğunu söyleyerek kendilerini olayın meydana geldiği bölgeye götürdüğünü belirtmişti. Semih Y, burada bir süre beklediklerini, Bahar Aksu'yu gördükten sonra Rüstem E. ile Samet S'nin araçtan indiğini, zorla araca bindirmeye çalıştıkları kadını Rüstem E'nin tabancayla vurduğunu ifade etmişti.

Polis, Bahar Aksu ile Rüstem E'nin 2019'da evlendiklerini, 2022'de boşandıklarını, müşterek çocukları olmadığını, 2020'de maktulün şüpheli hakkında "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından 2 ayrı müracaat kaydı olduğunu, aralarında devam eden herhangi bir tedbir kararının bulunmadığını belirlemişti.

Rüstem E'nin yakalanması trafikte seyreden bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, cinayet anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen eski eş Rüstem E, arkadaşı Samet S. ve araçta bulunan Semih Y. ile Aziz B. tutuklanmıştı.

Yapılan incelemede, Rüstem E, Semih Y. ve Aziz B'nin 2 Mayıs'ta 17 LT 343 plakalı araçla Çanakkale'den İstanbul'a geldikleri, Bahar Aksu'nun iş yerine yakın yerlerde araçla zaman geçirdikleri, aynı gece Şişli'de bir otelde kaldıkları ve ertesi gün Çanakkale'ye döndükleri tespit edilmişti.

Yanlarına diğer şüpheli Samet S'yi de alan zanlıların 4 Mayıs sabahı yeniden İstanbul'a gelerek, Aksu'nun iş yerine yakın bir yerde konumlandıkları, bu çevrede vakit geçirdikleri, gece ise olayın yaşandığı sokağa çektikleri araçta uyuyup, Aksu'yu bekledikleri belirlenmişti.

Öte yandan, şüphelilerin 2 Mayıs'ta keşif çalışması için geldikleri İstanbul'da kaldıkları otelin güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşılmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
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