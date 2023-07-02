Şişli'de akaryakıt istasyonu çalışanını öldüresiye dövdüler

ŞİŞLİ'de, akaryakıt istasyonunda bekleyen 2 kişi, kendi kendine konuşan istasyon çalışanı Ali Kemal Şimşek'e saldırdı. Bekçilerin ve akaryakıt istasyonu çalışanlarının gözleri önünde öldüresiye dövülen Şimşek, şikayetçi olmayınca saldırganlar serbest bırakıldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan saldırıda yaralanan Ali Kemal Şimşik'in babası Yılmaz Şimşek, saldırganlardan ve bekçilerden şikayetçi olacağını belirterek "Saldırganları yakalamışlar, benim çocuğum korkudan şikayetçi olamamış. Ben hepsinden şikayetçi olacağım. Bekçilerden de şikayetçi olacağım, devlet bunlara yetki vermiş. Sen onların güvenliğini sağla onları koru diye seni oraya koymuş" dedi.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Olay, dün saat 03.00 sıralarında Merkez Mahallesi Darülaceze Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonunda çalışan Ali Kemal Şimşek (19) kendi kendine konuşarak markete doğru yürürken, market önünde bekleyen 3 kişiden 2'si yanına yaklaştı. Şimşek, 'Bize mi söylüyorsun?' diyen kişilere, 'Benim size bir şey söylediğim yok, sizinle alakam yok. Kendi kendime konuşuyorum' diye cevap verdi. Aldıkları cevaba inanmayan 2 kişi, Ali Kemal Şimşek'e yumrukla saldırdı. Şimşek, koşarak kaçmaya çalışırken saldırganlar da peşine düştü. Ali Kemal Şimşek, akaryakıt pompasının yanında bulunan fırçayı kendini savunmak için eline aldığı sırada, saldırganlardan biri boynundan tutarak Şimşek'i yere devirdi. Durumu gören diğer çalışanlar arkadaşlarının yardımına koşarak, kavgayı ayırmaya çalıştı. Bir çalışan, Şimşek'i yere deviren saldırganı engellemeye çabalarken, diğer saldırgan arkasından gelerek yerdeki Şimşek'i yumruklamaya başladı. İki saldırganın yumruklarıyla öldüresiye dövdüğü Ali Kemal Şimşek, kısa süreli baygınlık geçirdi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

"VİCDANLARI HIÇ SIZLAMIYOR MU ?"

"HEPSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

"NASIL BİR EVLAT YETİŞTİRMİŞSİN"