DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, TBMM Başkanvekili ve partilerinin İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunun öngörüldüğü şekilde ilerlediğini söyledi.

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan ve hastanede tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in durumuna ilişkin açıklama yaptı.

"DURUMU STABİL"

Şişli'deki hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, günlerdir hep birlikte Önder'den iyi haberler almayı beklediklerini kaydetti.

Kötü bir haber olmamasının, işlerin yolunda gittiğini gösterdiğini belirten Doğan, "Doktorların yaptıkları açıklamalara göre şu ana kadar durum stabil. Bu stabilizasyona çok şey borçluyuz. Stabilizasyon da öngörülen bu hastane sürecinin bir parçasıydı. Tabii bu yüksek hayati riskin devam etmediği anlamına gelmiyor. Bildiğiniz üzere hala büyük bir yaşam mücadelesi veriyor.

Tıpkı kızı Ceren'in dediği gibi kendisinin en iyi bildiği, bizim de en iyi tanıkları olduğumuz şeyi yapıyor. Direnmeye devam ediyor. Biz de umutlu bekleyişimizi sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki Sırrı Süreyya Önder, bu süreci sağlıkla atlatacak, bir şekilde oradan kalkıp aramıza katılacak ve çok görmek istediği o kalıcı barışı da görecek, bunun kurucularından biri olmak için de gayret göstermeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

"DİRENMEYE DEVAM EDİYOR"

Hastane sürecinin uzun olacağını anımsatan Doğan, bu sürecin öngörüldüğü şekilde ilerlediğini kaydetti.

Doğan, "Gösterilen ilgi, dayanışma dilekleri, temenniler, dualar, hepimizin birlikte beklediği güzel haber, ihtiyacımız olan şeyi de gösteriyor, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şey. Yani Sırrı Süreyya Önder, yaşam mücadelesi verirken de çalışmaya, koşmaya, direnmeye, bizi birleştirmeye, ayrılıklarımızı azaltmaya, benzerliklerimizi arttırmaya devam ediyor." dedi.

Doğan ayrıca hastanedeki sağlık hizmetlerine erişimi engellememek ve kolaylaştırmak için partinin il örgütünde de ziyaretleri kabul etmeye başladıklarını sözlerine ekledi.