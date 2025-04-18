Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet, kendilerine destek vermedi diye sanatçıları fişledi

Erdoğan'dan muhalefete sert çıkış: Hepsini fişlediler
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluğuna devam kararı verildi

Ekrem İmamoğlu için mahkemeden yeni karar
İBB Kültür A.Ş. Müdürü Murat Abbas ev hapsi tedbiriyle tahliye edildi

İBB soruşturmasında kritik isim için tahliye kararı
Diyanet'in cuma hutbesi Rasim Ozan Kütahyalıyı akıllara getirdi

Diyanet'ten dikkat çeken hutbe! Akıllara Rasim Ozan Kütahyalı geldi

DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunun öngörüldüğü gibi ilerlediğini ve sürecin stabil olduğunu açıkladı. Doğan, hastane sürecinin uzun olacağını da belirtti.

Dem Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, TBMM Başkanvekili ve partilerinin İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunun öngörüldüğü şekilde ilerlediğini söyledi.

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olan ve hastanede tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in durumuna ilişkin açıklama yaptı.

"DURUMU STABİL"

Şişli'deki hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, günlerdir hep birlikte Önder'den iyi haberler almayı beklediklerini kaydetti.

Kötü bir haber olmamasının, işlerin yolunda gittiğini gösterdiğini belirten Doğan, "Doktorların yaptıkları açıklamalara göre şu ana kadar durum stabil. Bu stabilizasyona çok şey borçluyuz. Stabilizasyon da öngörülen bu hastane sürecinin bir parçasıydı. Tabii bu yüksek hayati riskin devam etmediği anlamına gelmiyor. Bildiğiniz üzere hala büyük bir yaşam mücadelesi veriyor.

Tıpkı kızı Ceren'in dediği gibi kendisinin en iyi bildiği, bizim de en iyi tanıkları olduğumuz şeyi yapıyor. Direnmeye devam ediyor. Biz de umutlu bekleyişimizi sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki Sırrı Süreyya Önder, bu süreci sağlıkla atlatacak, bir şekilde oradan kalkıp aramıza katılacak ve çok görmek istediği o kalıcı barışı da görecek, bunun kurucularından biri olmak için de gayret göstermeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

"DİRENMEYE DEVAM EDİYOR"

Hastane sürecinin uzun olacağını anımsatan Doğan, bu sürecin öngörüldüğü şekilde ilerlediğini kaydetti.

Doğan, "Gösterilen ilgi, dayanışma dilekleri, temenniler, dualar, hepimizin birlikte beklediği güzel haber, ihtiyacımız olan şeyi de gösteriyor, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu şey. Yani Sırrı Süreyya Önder, yaşam mücadelesi verirken de çalışmaya, koşmaya, direnmeye, bizi birleştirmeye, ayrılıklarımızı azaltmaya, benzerliklerimizi arttırmaya devam ediyor." dedi.

Sırrı Süreyya Önder'in sağlığına kavuşması için gereken her şeyin titizlikle yapıldığını vurgulayan Doğan, Önder'in emin ellerde olduğunu ve hekimlerin ellerinden gelenin fazlasını yaptığını söyledi.

Doğan ayrıca hastanedeki sağlık hizmetlerine erişimi engellememek ve kolaylaştırmak için partinin il örgütünde de ziyaretleri kabul etmeye başladıklarını sözlerine ekledi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
DEM Parti Sözcüsü Doğan: Sırrı Süreyya Önder'in durumu stabil
Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.