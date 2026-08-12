Taşarası köyü için risk analizi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde heyelan riski bulunan Taşarası köyünün kaderi, AFAD İl Müdürlüğünün bölgede yürüttüğü risk analizi doğrultusunda hazırlanacak rapora bağlı.

Köy sakinlerinin kaya düşmesi ve heyelan yaşandığını belirterek Valiliğe yaptığı başvuru üzerine AFAD Başkanlığının talimatıyla AFAD İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Bu kapsamda köydeki heyelan riski analizinin yapılması için "Kütle Hareketleri Islahı Projesi" hayata geçirildi.

AFAD'ın koordinasyonunda özel bir firma tarafından köyün kuzey yamacındaki kaya düşmesi riski ile güney yamacındaki heyelan riskine karşı çalışma başlatıldı.

Dronla gerçekleştirilen çalışmada, köyün kuzey yamacındaki 110 hektarlık alanda kaya düşmesi riski, güney yamacında ise heyelan riski bulunduğunun değerlendirilmesi üzerine köydeki 8 noktada 20'şer metrelik sondaj kuyuları açıldı.

Bu kuyuların 4'ünden her ay alınan zemin numuneleri laboratuvarda incelenerek, sismik kırılmalar ve yüzey dalgalarına ilişkin rapor hazırlanıyor.

İnceleme ve analizler doğrultusunda 5 ay boyunca elde edilecek sonuçlar kasım ayında AFAD Başkanlığına iletilecek.

"AFAD Başkanlığımıza sunacağımız rapor doğrultusunda çalışmalar nihayete erecek"

AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, AA muhabirine, yaklaşık 700 kişinin yaşadığı köyde zaman zaman kaya düşmesi ve heyelan yaşanması nedeniyle köy sakinlerinin Valiliğe dilekçeyle başvurması üzerine AFAD Başkanlığının talimatıyla harekete geçtiklerini söyledi.

Köyde müşavir firmanın çalışmasıyla heyelan ve kaya düşmesi risklerinin analizini yaptıklarını ifade eden İşlek, ilk etapta köyün güneyindeki dağın tepelerinden başlayarak aşağıya kadar 8 sondaj kuyusu açtıklarını belirtti.

İşlek, bu kuyulardan 4'ünden aldıkları numunelerin akredite laboratuvarlarda incelenip, zemin özelliklerine bakıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Diğer 4 kuyuda da milimetrik düzeyde kayma meydana gelip gelmediğinin tespitini yapıyoruz. Buradaki asıl amaç, gerçekte bu köyde bir heyelan riski bulunup, bulunmadığını tespit etmek. Risk varsa da birtakım zemin iyileştirme metotlarıyla heyelanı durdurmanın mümkün olup olmadığını araştırıyoruz. Bütün kayaların yerini dronla tespit ettik. Bu kayaların dünyaca kabul görmüş birtakım bilgisayar programlarında analizini yaparak simüle ediyoruz. 'Bu kayalar ne kadar yüksekten düşüyor, kaynak alanı neresi, ne kadar sıçrıyor?' Bunları tespit edip, bir önlem projesi hazırlamaya çalışıyoruz. AFAD Başkanlığımıza sunacağımız raporlar doğrultusunda çalışmalar nihayete erecektir."

Yeni bir köy inşası

Yürüttükleri çalışmanın herkes için hayırlı olmasını dileyen İşlek, bütün incelemeler bittikten sonra ortaya çıkacak nihai raporların belirleyici olacağını vurguladı.

İşlek, "Afet riskleri bertaraf edilebilecekse iyileştirme imkanlarına başvurulacak. Bu iyileştirmelerde istinat duvarı, fore kazık, bunlar kötü heyelanlı zeminleri iyileştirme yöntemleri. Kaya ıslahını da bariyer, örtüleme gibi bazı tekniklerle yapıyoruz. Fakat tüm bu metotlar bazen yetersiz kalabiliyor. Bu durumda köy sakinlerinin can ve mal güvenliği için zorunlu olarak köy yakınlarında afet risklerinden arınmış bir alanda yeni bir köy inşa edeceğiz. Tüm bunlar çalışmanın sonucunda belli olacak." dedi.

"Verilen her karara razıyız"

Taşarası köyü muhtarı Serhat Ecer de 32 yıl önce terör saldırıları nedeniyle Oymakaya köyünden bu köye taşındıklarını belirterek, köyde 160 hanede yaklaşık 700 kişinin yaşadığını söyledi.

Köyde zaman zaman kaya düşmesi ve heyelan nedeniyle sorunlar yaşadıklarını anlatan Ecer, "2009 yılında 5 ev düşen kayaların altında kaldı. Köyün diğer yamacında da 2 ev heyelanda zarar gördü. Köyümüzün içinden dere geçiyor. Şimdiye kadar bu derede 7 vatandaşımızı kaybettik. Halen cenazelerimiz bulunamadı. Köyümüzün yerleşim alanı çok kısıtlı. Köyde ikinci bir talimata kadar ev yapamıyoruz. Düğünlerimizi köyde yeterli alan olmadığı için Şırnak ve Cizre ilçelerinde yapıyoruz." diye konuştu.

Ecer, AFAD tarafından yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, "Raporların sonucunda ya önlem planı hayata geçirilecek ya da köyün boşaltılmasıyla ilgili bir karar çıkacak. Verilen her karara razıyız, yeter ki köylünün can ve mal güvenliği sağlansın." dedi.

Kaynak: AA