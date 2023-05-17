Şırnak'ta şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in cenazesi toprağa verildi

ŞIRNAK'ta PKK'lı teröristlerle çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in (39) cenazesi, Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen 'Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Besta-3 Operasyonu'nda bir mağaraya kıstırılan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen 4 askerden biri olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in cenazesi, gece saatlerinde memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine getirildi. Şehit Ölmez'in cenazesi, sabah saatlerinde Tarsus Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alındı. Şehit Ölmez'e eşinin isteği üzerine Çamlıyayla ilçesi Körmenlik Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

?Melek Ölmez (36) ile evli Taha Kağan (13) ve Ömer Erdem (8) adında 2 oğlu olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in babası Mehmet Ölmez, törende güçlükle ayakta durabildi. Mehmet Ölmez, askeri personel tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Şehidin eşi Melek Ölmez, çocukları Talha ve Ömer de askeri personelin yanında cenazeye katıldı. Ölmez'in yakınları, duaların okunmasının ardından tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Ölmez'in cenazesi, İl Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı namazın ardından Körmenlik Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.